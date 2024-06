La Promessa Anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2024: Fernando muore. Margarita vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 30 giugno al 6 luglio 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda 30 giugno al 6 luglio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, va in onda dopo My Home My Destiny alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì, il sabato alle ore 15.00 e la domenica alle ore 14.50.

Puntata di Domenica 30 giugno 2024

Abel ha trovato un ritratto di Jana tra le carte di Manuel e comincia a sospettare che la donna di cui il suo amico è innamorato, sia proprio la cameriera. Cruz è in salone insieme a Fernando. I due hanno un confronto molto acceso e il Lujàn ha un infarto. La marchesa si muove per somministrargli la sua pillola salvavita ma poi cambia idea e lascia morire il cognato. Martina trova il corpo del padre a terra mentre Cruz finge di non saperne nulla e di essere stupita e addolorata quanto lei. Maria e Salvador tornano a La Promessa ma devono aspettare qualche giorno prima di sapere se l’operazione del ragazzo è andata a buon fine. Candela è ancora molto indecisa e non sa se accettare o meno la proposta di Carlos. La cuoca chiede aiuto ai suoi amici, che le consigliano di seguire il suo cuore e di non farsi condizionare dal resto. Feliciano tenta di giustificarsi con Teresa per il rapimento del figlio di Pia ma la ragazza si sente tradita e non vuole nemmeno ascoltarlo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 30 giugno 2024.

Puntata di Lunedì 1° luglio 2024

Fernando è morto e tutti a La Promessa sono sconvolti. Abel riferisce che il Lujàn è stato colto da un attacco di cuore. Jana consiglia a Curro di stare vicino a Martina, ora che suo padre non c’è più. Lope e Simona si preparano a organizzare la cena per la veglia notturna di Don Fernando. La servitù intanto parla della recente operazione di Salvador e tutti sperano che il ragazzo riprenda a vedere. Jana difende l’operato di Abel davanti a Maria e fa capire all’amica di tenere al dottore. Feliciano cerca di riconquistare l’amicizia di Salvador dopo il rapimento di Diego. Teresa continua a non riuscire a perdonare il fratello di Petra; Mauro cerca di consolarla ma lei è molto fredda con lui. Pia e Teresa sono convinte che Feliciano sia stato spinto a Petra e che lui sia in realtà un bravo ragazzo. Abel scopre che Manuel è stato praticamente costretto a sposarsi con Jimena, già vedova di Tomas. Jana incontra Manuel nell’hangar e tenta di consolarlo; il marchesino l’abbraccia e proprio in quel momento arriva il medico che li vede. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 1° luglio 2024.

Puntata di Martedì 2 luglio 2024

Abel vede Jana e Manuel abbracciati ma decide di non darsi per vinto e di non rinunciare alla cameriera. Margarita accusa Cruz e Don Alonso di aver causato la morte di Don Fernando. Presa dal dolore rifiuta la veglia funebre allargata e la trasforma in una cerimonia privata, di soli parenti. Pia comincia a mostrare i primi segni di esaurimento nervoso; Don Romulo lo nota ma la sostiene. Cruz scopre che le condizioni di salute di Ramona sono migliorate e chiede a Petra di indagare. Ramona è molto riconoscente a Jana per il suo aiuto e le chiede di intervenire per calmare Curro. Don Alonso accetta di accontentare Margarita e fissa il funerale del fratello per il giorno dopo ma lascia la servitù sorpresa e in difficoltà per la fretta con cui devono organizzare il tutto. Il marchese spinge Cruz a informare Antonio della morte del suo futuro suocero nonostante sua cognata non sia d’accordo. Martina si sente in colpa e confessa a Catalina di aver detto delle cose molto cattive al padre e di essersi pentita. Orengo rivela a Candela di considerare Simona una vera amica e di volerla sostenere sempre. Durante la veglia e al capezzale del marito, Margarita giura vendetta contro Cruz. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 2 luglio 2024.

Puntata di Mercoledì 3 luglio 2024

Cruz accetta che Petra paghi al posto di Feliciano per il rapimento di Diego ed evita così che Pia denunci il ragazzo alla Guardia Civile. Prima di congedare la cameriera, la marchesa le lascia denaro ed eccellenti referenze. Mauro ha baciato Teresa e crede di potersi riavvicinare a lei. La ragazza lo gela dicendogli di essersi innamorata di Feliciano. Salvador è pronto a togliersi la benda davanti a Lope e Maria. Ramona rilegge la lettera che Dolores ha scritto ai suoi figli e comprende che non rivelando ai ragazzi il suo contenuto ha finito per metterli in attrito. Convinta di dover rimediare, chiede a Jana di tornare l’indomani con Curro per una rivelazione molto importante. Mercedes spinge sua figlia Jimena a smettere di fingere la sua gravidanza e di simulare un aborto con del sangue rimediato. Lei però non è d’accordo. Petra dice a Romulo e a Pia di aver rapito solo lei Diego. La governante non le crede visto che ha sentito Feliciano confessare le sue colpe. La cameriera però insiste e si prende il carico di tutte le accuse. Abel insiste affinché Jana esca con lui ma lei declina l’invito. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 3 luglio 2024.

Puntata di Giovedì 4 luglio 2024

Salvador toglie le sue bende e dopo un momento di cecità, si rende conto che l’operazione è andata a buon fine. Tutti sono felici del grande risultato. Il ragazzo è molto felice ed è grato ai suoi colleghi per il bene che gli hanno fatto. Per dimostrare la sua gratitudine, fa un bel discorso e offre loro un dolce per colazione. Maria però è convinta che qualcosa ancora non vada. Margarita convince Martina a chiamare Antonio, rimediando così a quello che ha combinato Cruz e a convincere il duca a non rinviare il fidanzamento. Abel organizza una cena a sorpresa a Jana ma la serata non va come da lui sperato. Per capire se in questo c’entri Manuel, decide di confidargli le difficoltà che sta incontrando con la cameriera per vedere la sua reazione. Pia affronta Petra per sapere la verità sul rapimento di suo figlio e Teresa fa la stessa cosa con Feliciano. Don Carlos si presenta da Candela e le domanda cosa abbia deciso. Il maestro la informa che sta per partire per Sevilla per qualche giorno con la figlia mentre Jana e Curro vanno alla capanna di Ramona. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 4 luglio 2024.

Puntata di Venerdì 5 luglio 2024

Jimena chiede ad Abel di aiutarla ancora con la finta gravidanza e gli promette una grande ricompensa in denaro. Il dottore, desideroso di avere campo libero con Jana, accetta. Feliciano rivela a Teresa i dettagli della notte in cui è stato rapito Diego mentre Jana e Curro, spaventati della scomparsa di Ramona, non possono dare alcun allarme per non far scoprire il loro legame con la donna. Abel rivela a Manuel di aver passato una serata molto dolce con Jana e di essere felice mentre Margarita confessa a Martina di avere dei dubbi sulla morte accidentale di Feliciano e di volersi vendicare. Maria si rende conto che tra lei, Salvador e Lope non è tornato il sereno e decide di convocare entrambi i ragazzi per chiarire. Alonso riferisce a Martina e a Margarita che potranno rimanere alla tenuta quanto vorranno ma Cruz non è contenta. Più tardi il marchese annuncia che sta per arrivare un nuovo ospite, il Conte Pelayo Gómez De La Serna. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 5 luglio 2024.

Puntata di Sabato 6 luglio 2024

Martina non vuole più stare vicino a Curro e rompe con lui definitivamente. Abel continua a indagare sulla relazione tra Jana e Manuel e nel mentre prosegue il suo piano con Jimena, per fingere la gravidanza. Ramona non si trova ma la marchesa non dà il permesso di cercarla nelle sue terre. Pia scopre, grazie a Romulo, che dietro al rapimento del suo bambino c’è lo zampino di Cruz ma non osa affrontarla. Jana la spinge a non avere paura e a fare giustizia. Don Carlos torna dal suo viaggio e Candela si rende conto che c’è qualcosa che non va in lui anche se il maestro dice di no. Lope e Salvador accontentano Maria e decidono di ritornare amici mentre Teresa rifiuta di nuovo Mauro e pare volersi riavvicinare a Feliciano. A La Promessa tutti sono pronti per accogliere il Conte De Anil, ovvero Pelayo Gomez De La Serna. Margarita ha però una sorpresa per sua cognata ma anche per sua figlia. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 6 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato alle ore 15.00 e la domenica alle ore 14.50 su Canale 5.