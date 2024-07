La Promessa Anticipazioni 6 luglio 2024: Pia scopre che Cruz ha fatto rapire Diego. Jana la sprona a volere giustizia!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 luglio 2024 su Canale5 Pia non saprà come affrontare Cruz ora che sa che è stata lei a far rapire Diego. Jana la spingerà a volere giustizia. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 luglio 2024, alle ore 15.00 su Canale5, ci rivelano che Pia scoprirà che dietro al rapimento di Diego c’è lo zampino di Cruz. La governante non avrà il coraggio di affrontare la marchesa ma Jana, furiosa, la spronerà a cercare giustizia e a non lasciare impunita la madre di Manuel, che compiuto un gravissimo crimine. Intanto Martina deciderà di rompere con Curro mentre Abel osserverà costantemente Jana e Manuel per capire che tipo di relazione i due abbiano. Intanto il dottore proseguirà a seguire il piano di Jimena. Di Ramona non c’è ancora traccia e Cruz impedisce al gruppo di ricerca di indagare nelle sue terre. Candela si rende conto che Don Carlos nasconde qualcosa da quando è tornato a casa mentre tutti attendono l’arrivo del nuovo ospite, il Conte de Anil, Pelayo Gómez De La Serna. Margarita avrà una grande sorpresa per sua figlia e pure per sua cognata.

Anticipazioni La Promessa: Jana spinge Pia ad avere giustizia

Pia scoprirà che dietro al rapimento di Diego c’è sì la mano di Feliciano e i consigli di Petra ma anche la mano e il piano di Cruz. A voler allontanare il bambino dalla tenuta e da sua madre, è stata la marchesa, da tempo infastidita dalla gravidanza della sua governante. Pia si troverà in grande difficoltà e non saprà come comportarsi. Jana la spingerà a volere giustizia e a farla pagare alla marchesa, che ha compiuto un crimine e deve pagare. Intanto Martina romperà con Curro. La ragazza crederà di dover assolvere alle volontà del padre, ora purtroppo scomparso.

La Promessa Anticipazioni: ecco il Video Riassunto della puntata del 6 luglio 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de La Promessa del 6 luglio 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni dell'episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Cruz impedisce le ricerche di Ramona nelle terre della sua tenuta

Jana e Curro sono nel panico. Ramona è scomparsa e i due ragazzi, molto in ansia, hanno formato dei gruppi di ricerca, senza però far capire di essere stati loro a organizzare le indagini. Cruz impedirà di cercare la donna nelle terre della sua tenuta e terrà tutti lontani da La Promessa. Intanto Candela si renderà conto che Don Carlos non è più lo stesso da quando è tornato da Sevilla. La donna sarà certa che gli sia successo qualcosa. Maria sarà felice che Lope e Salvador abbiano accettato il suo consiglio e siano tornati amici. Teresa rifiuterà ancora l’aiuto di Mauro e lo terrà a distanza mentre sembrerà aver perdonato, almeno in parte, Feliciano.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Abel confabula con Jimena

Abel ha deciso di continuare ad aiutare Jimena. Il dottore vuole campo libero con Jana e sa che uno dei mezzi che ha per ottenere questo risultato, è tenere Manuel legato a sua moglie. Il medico vorrà comunque ancora capire se la cameriera sia innamorata del marchese e terrà d’occhio entrambi. Alla tenuta tutti attenderanno l’arrivo di Pelayo Gómez De La Serna, il Conte De Anil, nel mentre Margarita avrà una grande sorpresa – molto poco piacevole – sia per sua figlia che per sua cognata.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.