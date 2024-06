La Promessa Anticipazioni 30 giugno 2024: Fernando ha un attacco di cuore e Cruz lo lascia morire!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 giugno 2024, alle ore 15.30 su Canale5, Don Fernando avrà un attacco di cuore durante una lite con Cruz. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la marchesa deciderà di non aiutare il cognato e di lasciarlo morire, liberandosi per sempre di lui. A trovare il corpo dell’uomo sarà Martina mentre la moglie di Don Alonso farà finta di non saperne nulla. Intanto Abel cercherà di capire di più sulla relazione tra Manuel e Jana mentre Feliciano tenterà di chiarire con Teresa ma la ragazza, sentendosi tradita, non vorrà nemmeno ascoltare le sue spiegazioni su quanto successo con il piccolo Diego. Maria e Salvador torneranno alla tenuta ma dovranno aspettare ancora qualche giorno per scoprire se l’operazione è andata a buon fine. La proposta di matrimonio di Carlos ha lasciato Candela senza parole. La cuoca non ha ancora preso la sua decisione e i suoi amici le consigliano di seguire il suo cuore e di non curarsi del resto.

Anticipazioni La Promessa: Cruz lascia morire Don Fernando

Fernando ha rinunciato alla sua vendetta ma la sua decisione di smetterla di farsi guerra con il fratello e di tornare a Madrid, non basterà a Cruz. La marchesa tirerà fuori, di nuovo, il suo lato malvagio. Il dramma accadrà quando i due si ritroveranno a discutere, animosamente, in uno dei salotti della casa dei marchesi e i toni diventeranno talmente accesi da provocare un infarto a Fernando. Cruz, al corrente delle pillole salvavita che il cognato porta sempre con sé, si muoverà per somministrargliele ma poi cambierà idea. La donna si tirerà indietro e lascerà che suo cognato stramazzi al suolo, morto. Per lei sarà l’occasione per prendersi la sua vendetta ma anche per liberarsi di questo ospite sgradito, che ha messo lei e la sua famiglia in ombra. A trovare il corpo del pover’uomo sarà Martina mentre la malefica nobile farà finta di non saperne nulla.

La Promessa Anticipazioni: Teresa non riesce a perdonare Feliciano

La verità sul rapimento di Diego è uscita allo scoperto e Teresa è molto delusa che dietro a tutto questo ci sia il suo amato Feliciano. Il ragazzo tenterà di chiarire con lei ma la cameriera si sentirà così tanto tradita da non riuscire nemmeno ad ascoltarlo. Per il fratello – o meglio figlio di Petra – sarà un momento molto doloroso. Intanto Abel, dopo aver trovato il ritratto di Jana tra le carte di Manuel – comincerà a sospettare che la donna di cui il suo amico gli ha parlato, ovvero quella che gli ha rapito il cuore, possa essere proprio la cameriera. Deciso a saperne di più, inizierà a indagare, pronto a tutto pur di non perdere la sua occasione con la bella bionda, che ha stregato pure lui.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria e Salvador tornano a casa. Il cameriere è guarito?

Maria e Salvador sono partiti per l’operazione del giovane e dopo qualche giorno di assenza faranno ritorno a casa. I due ragazzi riveleranno di non avere ancora idea se l’intervento sia andato a buon fine o meno e diranno di dover aspettare ancora qualche giorno prima di togliere le bende e verificare il risultato. Intanto Candela sarà ancora piuttosto stranita dalla proposta di Don Carlos e i suoi amici, a cui chiederà consigli, le consiglieranno di seguire il suo cuore e di non lasciarsi condizionare da altro. Cosa deciderà di fare la cuoca?

