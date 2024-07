La Promessa Anticipazioni 5 luglio 2024: Jana e Curro nel panico. Ramona è scomparsa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap La Promessa, in onda su Canale5 il 5 luglio 2024. Nell’episodio Jana e Curro cercheranno Ramona, scomparsa nel nulla. Margarita avrà dei dubbi sulla morte di suo marito mentre Don Alonso annuncerà l'arrivo di un nuovo ospite alla tenuta.

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 luglio 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Curro e Jana saranno molto spaventati per la scomparsa di Ramona. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi cominceranno a cercare la donna ma non potranno diffondere la notizia per paura che alla tenuta scoprano il loro legame con l’ex cameriera. Intanto Feliciano dirà a Teresa i dettagli del rapimento di Diego mentre Abel rivelerà a Manuel di essere molto felice con Jana. Margarita confesserà alla figlia di avere dei dubbi sulla morte di suo marito e di credere che ci sia dietro qualcosa di losco. Per questo è più che mai pronta alla vendetta. Don Alonso informerà sua cognata e Martina che potranno stare a casa sua fin quando vorranno poi annuncerà l’arrivo di un nuovo ospite: il conte Pelayo Gómez De La Serna. Maria spingerà Lope e Salvador a un confronto e chiederà loro di fare pace e di tornare amici. Jimena pregherà Abel di darle una mano a continuare a fingere la gravidanza e il dottore, interessato ad avere campo libero con Jana, deciderà di aiutarla.

Anticipazioni La Promessa: Curro e Jana spaventati per la scomparsa di Ramona

Jana e Curro hanno avuto una brutta sorpresa appena arrivati a casa di Ramona. I due ragazzi hanno scoperto che la donna è sparita e non ha nemmeno lasciato un messaggio. Qualcosa non quadra ed è probabile che sia stata rapita. I fratelli non potranno diffondere questa notizia per paura che qualcuno capisca il loro legame con la donna. Intanto Feliciano rivelerà a Teresa i dettagli del rapimento di Diego. La cameriera vorrà sapere tutto per poter decidere se perdonarlo o meno. Abel invece condividerà con Manuel la sua felicità per il rapporto con Jana, che sembra andare a gonfie vele.

La Promessa Anticipazioni: Margarita sospetta che Fernando sia stato ucciso

Fernando ha avuto un attacco di cuore ed è morto. Per Margarita non è stato un incidente; suo marito è stato sicuramente lasciato a morire e qualcuno sa molto di più di quanto dice. La donna rivelerà questi dubbi a Martina e la spingerà a stare attenta. Non solo, le confermerà di avere un grande desiderio di vendetta soprattutto nei confronti di Cruz. Salvador ha riacquistato la vista ma non è ancora tranquillo. Maria lo ha notato e ha deciso di risolvere la situazione, spingendo Lope e Salvador a chiarire la situazione e a ritrovare la loro amicizia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Un nuovo ospite in arrivo alla tenuta

Alonso rivela a Martina e Margarita che potranno alloggiare alla tenuta sino a quando vorranno. Cruz non sarà per nulla contenta della presenza della cognata a casa sua ancora per tanto tempo e avrebbe preferito che tornasse a Madrid. Suo marito è però stato di diverso parere e ha deciso di continuare ad accogliere le due. Il marchese rivelerà anche che a La Promessa sta per arrivare un nuovo ospite, il conte Pelayo Gómez de La Serna. Jimena non vorrà fingere l'aborto e chiederà ad Abel una mano per continuare a fingere la sua gravidanza. La marchesina gli prometterà una grossa ricompensa e lui, pronto a tutto per avere campo libero con Jana, accetterà di darle il suo aiuto.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.