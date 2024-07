La Promessa Anticipazioni 2 luglio 2024: Margarita accusa i cognati di aver ucciso Fernando e dichiara vendetta a Cruz!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap La Promessa, in onda su Canale5 il 2 luglio 2024. Nell’episodio, Margarita se la prenderà con i suoi cognati e li accuserà di aver ucciso suo marito. Presa dall'ira giurerà vendetta contro Cruz!

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 luglio 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Margarita accuserà i suoi cognati di aver provocato la morte di suo marito e poi chiederà a Don Alonso di organizzare un funerale con soli parenti e di poterlo celebrare il prima possibile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la madre di Martina sarà una vera e propria furia e non riuscirà a ritrovare la calma. La donna scoppierà ancora di più dall’ira quando scoprirà che Cruz ha avvertito Antonio della morte del suo futuro suocero e che il duca, di conseguenza, ha deciso di posticipare la festa di fidanzamento con la Lujàn. Margarita, convinta che la marchesa abbia voluto sabotarla, le giurerà vendetta. Intanto Abel continuerà a voler lottare per l’amore di Jana nonostante l’abbia vista tra le braccia di Manuel. Pia sarà sull’orlo di un esaurimento nervoso e Don Romulo prometterà di darle una mano e di sostenerla. Martina confesserà a Catalina di sentirsi in colpa e di essersi pentita per aver rivolto a suo padre delle brutte parole, poco prima della sua morte. Cruz sarà in ansia per il miglioramento della salute di Ramona e chiederà a Petra di indagare. Intanto l’amica di Dolores cercherà di convincere Jana a parlare con Curro per sedare i loro dissidi.

Anticipazioni La Promessa: Margarita vuole vendetta!

Don Fernando è morto e Margarita sarà fuori di sé dalla rabbia e dalla disperazione. La donna accuserà i marchesi di aver causato il malore del consorte e pretenderà una rivincita. Non solo imporrà a Don Alonso che il funerale sia riservato ai parenti stretti e che si svolga il prima possibile ma giurerà di vendicarsi di Cruz quando scoprirà che sua cognata ha informato Antonio dei fatti e lui, saputa la novità, ha deciso di far slittare la cerimonia di fidanzamento. Margarita si convincerà che sua cognata l’abbia voluta sabotare e non saprà che in realtà, a volere che il duca fosse avvisato, è stato Don Alonso. La vedova sarà accecata talmente tanto dalla rabbia da lasciarsi andare a una vera e propria dichiarazione di guerra verso Cruz, al capezzale del povero Don Fernando.

La Promessa Anticipazioni: Cruz in ansia per il miglioramento di Ramona

Cruz verrà a sapere che Ramona sta molto meglio. La marchesa avrà molta paura che la donna possa costituire una minaccia per lei e chiederà a Petra di indagare per suo conto. Intanto l’amica di Dolores ringrazierà Jana per le sue attenzioni e le chiederà di far pace con suo fratello Curro, con cui ha avuto una bruttissima discussione. Pia invece comincerà ad accusare una grande stanchezza e Don Romulo si renderà conto che la governante è sull’orlo di un esaurimento nervoso. Il maggiordomo la rincuorerà dicendole di essere pronto a darle una mano.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Martina si sente in colpa

Abel non ci sta e non vuole rinunciare a Jana nonostante l’abbia vista abbracciata a Manuel. Il dottore ha ormai capito che tra la cameriera e il marchese c’è del tenero ma non intende fare dei passi indietro. Conquisterà la sua amata e lo farà molto presto. Intanto Martina confiderà a Catalina di sentirsi molto in colpa. Prima di morire la ragazza ha avuto una brutta discussione con suo padre e sono volate parole grosse. La ragazza sarà rammaricata di aver parlato così male al suo amato papà e non riuscirà a togliersi di dosso la sensazione di non avergli dimostrato il suo grande affetto.

