La Promessa Anticipazioni 4 luglio 2024: Salvador riacquista la vista!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa del 4 luglio 2024. Nell’episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo che Salvador avrà la conferma che l'operazione è andata a buon fine e riuscirà di nuovo a vedere. Jana e Curro, a casa di Ramona, avranno una brutta sorpresa.

Le Anticipazioni de La Promessa in onda il 4 giugno 2024, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Salvador toglierà finalmente la benda e dopo qualche momento di cecità, capirà che l’operazione è andata a buon fine e ha riacquistato completamente la vista. Tutti i colleghi saranno felicissimi per lui e il cameriere, per ringraziarli del loro aiuto, farà un bel discorso e offrirà loro un dolce per colazione. Maria si renderà però conto che qualcosa non va. Margarita cercherà di rimediare alle azioni di Cruz e spingerà Martina a chiamare Antonio e a convincerlo a non rimandare il loro fidanzamento. Pia affronterà Petra e pretenderà da lei la verità sul rapimento di suo figlio; Teresa avrà un duro confronto con Feliciano sempre per lo stesso motivo. Abel organizzerà una cena a sorpresa per Jana ma la serata non andrà per nulla bene. Il dottore, per testare la reazione di Manuel, gli racconterà tutto. Don Carlos vorrà una risposta da Candela ma la cuoca non sarà ancora pronta ad accettare o meno la sua proposta. Il maestro la informerà di dover partire per qualche giorno a Sevilla con la figlia. Jana e Curro arriveranno da Ramona ma li aspetterà una brutta sorpresa!

Anticipazioni La Promessa: Salvador riacquista la vista

Il momento tanto atteso finalmente è arrivato. Salvador toglierà le bende davanti a Maria e Lope e si renderà conto di essere guarito. Dopo qualche minuto di cecità, l’occhio del ragazzo tornerà a vedere e sarà un tripudio di felicità sia per lui che per i suoi colleghi, che festeggeranno con lui la buona riuscita dell’operazione. Il cameriere ringrazierà tutti i suoi amici, che hanno contribuito alla sua guarigione facendo una colletta per pagare l’intervento. Preso dall’entusiasmo farà un discorso molto accorato e offrirà loro un dolce per colazione. Maria capirà che qualcosa ancora non va.

La Promessa Anticipazioni: Margarita cerca di salvare il fidanzamento di Martina

Margarita ha dichiarato guerra a Cruz, soprattutto dopo aver scoperto che la donna - sotto consiglio di Don Alonso – ha avvisato Antonio della morte di Don Fernando. Il duca, per rispettare il momento di lutto, ha rinviato la festa di fidanzamento ma per la madre di Martina questa situazione è intollerabile. La donna spingerà la figlia a chiamare il fidanzato e a convincerlo a procedere come previsto e a non rinviare il momento in cui loro annunceranno a tutta la corte il matrimonio. Intanto Don Carlos spronerà Candela a prendere una decisione e l’avviserà di doversi assentare per qualche giorno. Dovrà recarsi a Sevilla con sua figlia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Abel mette alla prova Manuel

Abel non ci sta. Il dottore non intende rinunciare a Jana e desidera capire se la cameriera ami Manuel oppure abbia davvero cominciato a provare qualcosa per lui. Il dottore organizzerà una cena per la ragazza e la serata andrà bene. Per continuare le sue indagini e per capire cosa pensi Manuel di tutto questo, Abel gli racconterà tutto e gli dirà pure delle sue difficoltà con la giovane. Il marchese tradirà qualche strana emozione? Pia intanto affronterà Petra dopo che lei ha difeso Feliciano e si è assunta tutte le sue colpe; Teresa invece prenderà di mira Feliciano stesso, decisa a sapere tutti i dettagli del rapimento di Diego. Jana e Curro arriveranno a casa di Ramona pronti ad ascoltare l'importante rivelazione che vuole fare loro. Purtroppo i due ragazzi avranno una brutta sorpresa.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.