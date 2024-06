La Promessa Anticipazioni 1° luglio 2024: Abel non ci sta. Jana deve essere sua!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa del 1° luglio 2024. Nell’episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo che Abel non si farà condizionare dalla sua amicizia con Manuel e non rinuncerà a combattere per l'amore di Jana.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° luglio 2024, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Abel scoprirà una verità inquietante su Manuel ma anche su Jana. Il dottore verrà a sapere che il suo amico è stato spinto anzi obbligato a sposare Jimena nonostante non la amasse. Il medico sarà molto stupito da questa novità ma nonostante tutto non rinuncerà a conquistare il cuore di Jana, neanche quando la vedrà tra le braccia del marchese. Intanto la notizia della morte di Fernando lascerà tutti senza parole mentre Feliciano tenterà di riconquistare la fiducia di Salvador dopo la sua confessione. Teresa sarà ancora molto turbata dalle azioni dell’attendente di cui si è innamorata e Mauro vorrà starle vicino, convinto di poter accorciare la distanza tra loro. Ma i tentativi del cameriere si riveleranno vani.

Anticipazioni La Promessa: Abel non rinuncia a Jana

Abel ha intuito che la donna di cui Manuel gli ha parlato sia Jana e ha tutta l’intenzione di venire a capo di questa faccenda e scoprire se la cameriera corrisponda l’affetto del marchese. Il dottore sa di non doversi lasciar condizionare dalla sua amicizia con il Lujàn, altrimenti perderà ogni occasione propizia. E infatti non si farà commuovere più di tanto dalla scoperta che Manuel ha sposato Jimena quasi per obbligo, visto che la ragazza è rimasta vedova dopo la morte di Tòmas. E non dovrà farsi prendere dall’ira neanche quando vedrà Jana tra le braccia del nobile, evidentemente contenta di questa dimostrazione d’affetto. Abel sarà convinto di non dover fare nessun passo indietro e non rinuncerà al suo amore.

La Promessa Anticipazioni: Nessun perdono per Feliciano

Fernando è morto e Abel conferma che si è trattato di un attacco di cuore. Nessuno sa che Cruz ha lasciato morire il cognato, desiderosa di liberarsi di lui. Jana spinge Curro a stare vicino a Martina in questo momento così tanto delicato. Intanto Feliciano tenterà di riavvicinarsi sia a Teresa, che ha alzato un muro tra loro, sia a Salvador. Il cameriere vorrà il perdono del suo amico ma non sarà certo facile far dimenticare a tutti di essere stato coinvolto nel rapimento di Diego. Pia e Don Romulo cominceranno a pensare che il ragazzo non possa aver agito da solo e che debba essere stato condizionato da Petra… e avranno ragione nel pensarlo anche se la verità sarà ben più dura di quella che immaginano.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Teresa non accetta la corte di Mauro

Teresa è ancora molto turbata da quello che ha combinato Feliciano e non riesce a dimenticare che il ragazzo sia stato coinvolto nel rapimento di Diego. Mauro si farà avanti per consolarla e sarà chiaro che il ragazzo vorrà riconquistare la sua ex. La giovane non accetterà per nulla questo suo tentativo di accorciare le distanze e sarà molto infastidita. Intanto Lope e Simona saranno molto impegnati nell’organizzazione del rinfresco per la veglia notturna per Don Fernando. I due si troveranno però presto in difficoltà quando saranno costretti a velocizzare il loro lavoro per il funerale.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.