La Promessa Anticipazioni 3 luglio 2024: Petra difende Feliciano ed è pronta a lasciare la tenuta!

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 luglio 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Petra si farà avanti per proteggere Feliciano da Pia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera convincerà Cruz ad accettare che sia lei a pagare per il rapimento di Diego, impedendo a Pia di denunciare il fratello alla Guardia Civile. La marchesa dà a Petra la sicurezza del suo appoggio e per renderla più serena le lascerà delle eccellenti referenze per trovare un nuovo lavoro. Salvador intanto si appresta a togliere la benda all’occhio davanti a Lope e Maria, in trepidante attesa di sapere se l’operazione è andata a buon fine. Mauro ha baciato Teresa ma lei lo gelerà e gli dirà di non essere innamorata di lui ma di Feliciano. Ramona rileggerà la lettera di Dolores e sceglierà di fare delle rivelazioni importantissime a Jana e Curro. Chiederà quindi a Jana di recarsi da lei insieme a suo fratello il giorno dopo. Mercedes spingerà Jimena a fingere l’aborto il prima possibile ma la giovane non ne vorrà sapere.

Anticipazioni La Promessa: Petra difende Feliciano ed è pronta a lasciare la tenuta

Pia è una furia e vuole che Feliciano venga punito per aver rapito Diego. La governante è pronta a denunciare il ragazzo alla Guardia Civile e Petra ha molta paura che questo accada. La cameriera vorrà prendersi tutte le colpe del fratello – in realtà suo figlio – e convincerà Cruz a darle manforte. La marchesa accetterà che la sua cameriera non solo si prenda tutte le responsabilità ma le scriverà delle referenze eccellenti per trovare un altro lavoro fuori dalla tenuta. Pia però non riuscirà a credere che la donna sia l’unica responsabile e continuerà a volerci vedere chiaro. Salvador sarà pronto a togliersi la benda.

La Promessa Anticipazioni: Ramona pronta a una rivelazione importante

Ramona si troverà a rileggere la lettera di Dolores scritta ai figli e comincerà a comprendere di dover essere sincera sia con Jana che Curro. La donna si renderà conto di non poter più mentire ai due ragazzi, soprattutto perché le sue bugie e le sue omissioni li stanno mettendo uno contro l’altro. Ramona chiederà a Jana di recarsi da lei insieme a suo fratello per far loro una rivelazione molto importante sulla loro mamma. Intanto Abel continuerà a non rinunciare a Jana e si farà avanti chiedendole di fare una cena insieme.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Teresa rifiuta Mauro

Mauro è tornato alla carica con Teresa e l’ha baciata. La ragazza si arrabbierà tantissimo e gelerà l’ex dicendogli di non potergli permettere di riavvicinarsi a lei. La cameriera gli confesserà di essersi innamorata di Feliciano e di voler provare a chiarire con lui. Mercedes invece spingerà Jimena a fingere l’aborto ma la giovane rifiuterà e farà in modo di trovare un’altra soluzione per risolvere i suoi problemi. La marchesina si rivolgerà ad Abel, che sarà ben contento di darle una mano.

