La Promessa Anticipazioni 8 marzo 2025: Catalina fa tremare Cruz... ed è tutta colpa di Martina!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda l'8 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo Catalina tornare a Palazzo per aiutare Martina. Cruz sarà furiosa!

Catalina farà tremare Cruz nella puntata de La Promessa in onda l’8 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina accontenterà Simona e tornerà alla tenuta per proteggere Martina. La marchesa non ne sarà per nulla felice e Don Alonso dovrà intervenire per evitare che tra sua moglie e sua figlia si scatenino gli animi e proporrà loro una tregua. Intanto Petra cercherà di tenere sempre più sotto controllo i domestici mentre Santos costringerà Maria e Salvador a partecipare a una festa serale con lui e Vera, per riuscire a passare del tempo insieme alla cameriera per cui ha una vera e propria ossessione. Candela finirà per fare danni mentre cercherà di dare una mano a Virtudes e sarà costretta a chiedere aiuto a Don Fermin.

La Promessa Anticipazioni 8 marzo 2025: Catalina torna a Palazzo e sconvolge Cruz

Simona vuole salvare Martina ma ha bisogno dell’aiuto di Catalina. La marchesina è l’unica persona che potrebbe salvare la giovane figlia di Margarita dalle pesanti accuse che le sono state mosse. Per dare una mano alla sua cuginetta, la marchesina farà ritorno a Palazzo, lasciando ovviamente Cruz senza parole. La marchesa non sarà felice di riavere la sua figliastra di nuovo tra i piedi ma non potrà fare nulla per evitarlo. La giovane dichiarerà di voler restare e di non aver alcuna intenzione di rinunciare a dare il suo sostegno a Martina.

La Promessa Anticipazioni: Catalina e Cruz firmano una tregua

Il ritorno di Catalina a Palazzo renderà molto nervosa Cruz. Don Alonso dovrà intervenire per sedare gli animi e per impedire che tra sua moglie e sua figlia continuino le liti. Il marchese proporrà loro una tregua per aiutare Martina. Le due donne accetteranno ma considereranno questo una soluzione temporanea e non smettendo di essere velatamente ostili l’una contro l’altra. Petra approfitterà della situazione di tensione per tenere in pugno la servitù ma soprattutto per tenere d’occhio Jana, il cui comportamento è molto strano. In effetti la cameriera nasconde qualcosa: si reca molto spesso a fare visita a Pia nella grotta in cui ha trovato riparo.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Santos tiene in pugno Maria e Salvador

Santos vuole passare sempre più tempo con Vera ma soprattutto desidera fare vita sociale con lei. La giovane non è però del suo stesso parere. Si troverà purtroppo costretta ad accettare di seguirlo quando il valletto costringerà Maria e Salvador a partecipare a una festa insieme a loro. Candela, nel tentativo di aiutare Virtudes, finirà per combinare guai e dovrà chiedere aiuto a Don Fermin, che le offrirà subito una soluzione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.