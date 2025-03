Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 6 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo Maria Antonia ribellarsi ad Alonso. Non si lascerà più condizionare dalle parole e dalle decisioni del marchese.

Tra Don Alonso e Maria Antonia voleranno scintille. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che il marchese sarà molto stupito – e anche un po’ arrabbiato – per il fatto che la sua ospite non abbia lasciato la tenuta. L’amica di Cruz risponderà per le rime al marchese e gli dirà di non aver alcuna intenzione di lasciarsi condizionare dalle sue parole e di voler decidere lei stessa per la sua vita. Intanto Manuel, Curro e Jose Juan daranno il loro ultimo saluto a Paco prima di riprendere la marcia. Nella notte, Curro comincerà a scrivere una lettera d’amore a Martina, nella quale il ragazzo le rivelerà di amarla ancora. Ma questo messaggio non arriverà mai visto che il barone lo strapperà appena finito. Adriano ringrazierà Catalina per l’aiuto da lei ricevuto. Il ragazzo, grazie alla vendita della collana, non è più nei guai.

La Promessa Anticipazioni: Cruz impedisce a Maria Antonia di andarsene

Cruz ha sconvolto Maria Antonia scombinando completamente i suoi piani. La marchesa ha impedito che la sua amica lasciasse la tenuta e l’ha pregata di non lasciarla sola in questo momento. La madre di Manuel pare essersi convinta che tra Maria Antonia e suo marito non ci sia nulla ma si sbaglia di grosso. Tra i due c’è stato un bacio. Il marchese, spaventato che possa accadere di peggio, ha chiesto alla sua ospite di andarsene ma a causa della moglie se la ritroverà di nuovo davanti agli occhi. La cosa gli darà parecchio fastidio e non riuscirà a trattenersi.

La Promessa Anticipazioni 6 marzo 2025: Maria Antonia si ribella!

Don Antonio rimarrà senza parole nel vedere Maria Antonia ancora alla tenuta e la cosa lo infastidirà moltissimo. Il marchese inviterà la donna a fare quanto da lui richiesto ma stavolta l’amica di Cruz lo gelerà con la sua risposta. Gli dirà di non volerlo più stare a sentire e sottolineerà di avere il diritto di decidere per se stessa e per la sua vita. Il marchese non riuscirà a controbattere, soprattutto perché avrà paura che sua moglie possa scoprire qualcosa che non dovrebbe mai e poi mai essere rivelato. Riuscirà a non finire nei guai e a salvare il suo matrimonio?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Curro scrive a Martina una lettera ma poi la straccia

Al fronte, Manuel, Curro e Jose Juan danno il loro ultimo saluto a Paco, appena morto. I tre devono riprendere il loro cammino al più presto e purtroppo non possono fare altrimenti. Fattasi notte, Curro sentirà la necessità di scrivere una lettera a Martina, nella quale rivelerà di amare ancora la marchesina e di sentirne la mancanza. Il ragazzo non troverà però il coraggio di mandarla e la strapperà poco dopo averla completata. Adriano ringrazierà Catalina per l’aiuto. Il giovane rivelerà alla marchesina di aver saldato i suoi debiti con la banca grazie alla vendita della collana che lei gi ha donato e di essere finalmente libero. Catalina ne sarà molto contenta.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.