La Promessa Anticipazioni 5 marzo 2025: Margarita indaga. Indizi inquietanti compromettono Martina!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 5 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo Margarita pronta a capire se Martina abbia davvero avvelenato Ayala e scoprirà degli indizi inquietanti.

L’avvelenamento di Ayala ha scatenato il caos alla tenuta. Nella puntata de La Promessa in onda il 5 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Margarita cercherà di capire se sua figlia sia colpevole o no. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa indagherà a fondo e costringerà Maria a rivelarle perché Martina fosse così tanto interessata alla cicuta, trovata nella camera di Pia e veleno utilizzato sia dalla cameriera per uccidersi sia per avvelenare il conte. La cognata di Cruz si farà raccontare ogni cosa dalla Fernandez e poi si introdurrà nella camera della sua bambina per cercare più indizi. Intanto Don Romulo adotterà misure molto drastiche per impedire a Lope di mettersi nei guai mentre Jana farà visita a Pia nella grotta. Virtudes si metterà in contatto con i suoi suoceri e si dirà pronta a riabbracciare suo figlio Adolfo ma soprattutto a portarlo da lei nelle terre dei Lujàn.

La Promessa Anticipazioni 5 marzo 2025: Margarita indaga

Martina si deve difendere dalle accuse che sono state mosse contro di lei. Ayala è convinto che sia stata lei ad avvelenarlo e purtroppo sono in molti a pensarla come lui, visto che l’unica persona che non ha mai veramente gradito la sua presenza, anzi vi si è opposta pubblicamente, è stata proprio lei. Margarita vorrà vederci chiaro e deciderà di andare a fondo. La marchesa metterà sotto torchio Maria e le chiederà di confermarle lo strano e spaventoso interesse che sua figlia ha mostrato verso la cicuta, veleno con cui si è tolta la vita Pia – o meglio ha finto di suicidarsi – e con cui è stato avvelenato il conte. La cognata di Cruz vorrà in tutti i modi scoprire la verità dietro al terribile evento che ha scosso la famiglia e troverà degli indizi nella camera di sua figlia, che potrebbero incriminarla davvero.

La Promessa Anticipazioni: Jana pronta a tutto per aiutare Pia

Pia non è morta. La cameriera ha inscenato il suo suicido per impedire a Don Gregorio di farle del male e per fuggire dalla tenuta il più in fretta possibile. In attesa che arrivi il momento propizio, si sta nascondendo in una grotta. Jana va a trovarla costantemente. La cameriera riesce a starle vicino nonostante tutti gli ostacoli e la paura di essere scoperti. Intanto Don Romulo cercherà di impedire a Lope di mettersi nei guai ma per farlo sarà costretto ad adottare misure molto drastiche. Riuscirà il maggiordomo a far sì che il giovane cuoco di riprenda?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Virtudes pronta a fare la madre!

Simona e Virtudes hanno fatto pace e ora sono pronte a ricostruire il loro rapporto. Le due hanno pensato di riabbracciare Adolfo, affidato ai suoi nonni paterni e Virtudes, spinta da sua madre, si metterà in contatto con i suoi suoceri, per riavere suo figlio. La giovane donna si sentirà davvero pronta a fare la mamma o la paura prenderà di nuovo il sopravvento su di lei? Purtroppo accadrà la seconda ipotesi ma l’intervento di Candela sarà provvidenziale. La cuoca la riporterà sulla retta via.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.