La Promessa Anticipazioni 9 marzo 2025: Ayala rompe gli indugi. Martina la pagherà!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 9 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo Ayala deciso a farla pagare a Martina. Il conte denuncerà la marchesina e spererà di essersi liberato finalmente di lei.

Ayala non avrà più intenzione di lasciare Martina impunita. Nella puntata de La Promessa in onda il 9 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il conte ribadirà di essere certo che ad avvelenarlo sia stata la marchesina e vorrà giustizia. Stanco di avere tra i piedi la giovane, deciderà di denunciarla, facendo scoppiare il caos alla tenuta. Intanto Catalina si renderà conto di non poter andare d’accordo con Maria Antonia mentre Tadeo la ringrazierà per aver aiutato Adriano e le prometterà di indagare sul barattolino di cicuta trovato nella camera di Martina. Cruz e la sua amica avranno modo di confrontarsi su quanto accaduto e Maria Antonia si scuserà con la marchesa. Candela riuscirà a procurare a Virtudes un nuovo lavoro come perpetua di Don Fermin. La giovane potrà finalmente riabbracciare Adolfo e garantirgli un futuro sicuro e sereno.

La Promessa Anticipazioni 9 marzo 2025: Ayala denuncia Martina

Tutti sono contro Martina. La scoperta di un barattolo di cucita nella sua camera, ha messo la ragazza ancora più nei guai. Margarita ha cominciato a credere che sua figlia sia davvero l’avvelenatrice di Ayala mentre il conte non ha mai avuto dubbi che la colpevole fosse la giovane che, da quando è arrivato, lo ha preso di mira. Ignacio non avrà più intenzione di aspettare che qualcuno prenda provvedimenti contro di lei e deciderà di agire. Denuncerà Martina alle Guardia Civile, scatenando il caos all’interno della tenuta. Il conte l’avrà vinta e si libererà del più grande ostacolo al suo matrimonio con Margarita?

La Promessa Anticipazioni: Catalina indaga sull’avvelenamento di Ayala

Catalina ha fatto tremare Cruz decidendo di tornare a Palazzo per aiutare Martina. La ragazza sarà determinata a capire cosa sia successo ad Ayala e sarà soprattutto convinta che sua cugina sia innocente. Per questo chiederà a Tadeo, che si presenterà da lei per ringraziarla dell’aiuto dato ad Adriano regalandogli la sua collana, di indagare sul barattolo di cicuta ritrovato nella camera della giovane figlia di Margarita. Intanto la marchesina capirà di non poter andare d’accordo nemmeno con Maria Antonia e prenderà le distanze da lei per evitare ulteriori guai.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Virtudes pronta a una nuova vita

Cruz è infuriata per il ritorno di Catalina a Palazzo ma è molto contenta che Maria Antonia non sia andata via. Le due donne avranno modo di confrontarsi su quanto accaduto e prometteranno di far tornare tutto come prima. Intanto Candela riuscirà a procurare a Virtudes un nuovo lavoro come perpetua di Don Fermin. La ragazza avrà uno stipendio fisso e potrà garantire al figlio Adolfo un futuro sicuro e un’istruzione, visto che potrà iscriverlo nella scuola del paese.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.