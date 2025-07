La Promessa Anticipazioni 5 luglio 2025: Don Ricardo furioso con Marcelo, il cameriere è nei guai!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 luglio 2025 su Rete4, Don Ricardo trova Marcelo in compagnia di una donna che non è Teresa e... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La Promessa continua a farci compagnia nell’access prime time di Rete4 e il 5 luglio 2025 lo fa con una puntata ricca di tensione. Le anticipazioni ci rivelano che Marcelo riuscirà a farsi tanti amici alla tenuta ma anche a conquistare, con il suo fascino, alcune delle cameriere. Don Ricardo lo vedrà baciarsi con una cameriera e capendo che non si tratta di Teresa, deciderà di intervenire e di redarguirlo personalmente. Intanto Curro continuerà a essere molto arrabbiato con Julia; i due cercheranno di mettere da parte il rancore e di ricucire il loro rapporto. Ci riusciranno? Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Marcelo finalmente accettato ma si mette nei guai

L’arrivo di Marcelo è stato complicato; il ragazzo era poco avvezzo ai compiti che lo aspettavano alla tenuta e ha finito per combinare dei veri pasticci. Per via della sua presenza e del loro (finto) matrimonio Petra ha aggredito Teresa che ha cercato di tenere botta e di non far capire a nessuno il vero legame che ha con il giovane che l’ha seguita a La Promessa anche se le è costato e le sta costando molto caro. Marcelo ha faticato e non poco a farsi degli amici tra la servitù ma finalmente, dopo diverso tempo, sta cominciando a farsi apprezzare. A suo favore ha giocato il fatto di sapere aggiustare le biciclette, un grande spasso per i camerieri. Ma le nuove amicizie e le nuove affinità che sta creando, finiranno per metterlo nei guai.

Don Ricardo tiene d’occhio Marcelo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Teresa e Marcelo non vogliono che nessuno sappia qual è veramente il loro legame e desiderano che tutti continuino a pensare che sono marito e moglie. Solo Maria ha scoperto ogni cosa ma la cameriera ha promesso di non dire nulla. Marcelo però sarà incauto e non smetterà di corteggiare le domestiche. Don Ricardo lo vedrà mentre bacia una di loro e rendendosi conto che non si tratta della sua legittima moglie, lo rimprovererà duramente. Il ragazzo sarà stufo di tutta questa situazione e potrebbe presto voler uscire allo scoperto. Sua sorella glielo permetterà?

La Promessa Anticipazioni: Curro e Julia vogliono fare pace

Julia ha rivelato a Martina che Jana è la sorella di Curro. La ragazza, non volendo, ha finito per ferire la marchesina e per far infuriare il baronetto, che non aveva ancora trovato il momento giusto per dire tutto alla sua amata. Martina si è sentita offesa di non essere stata informata ma soprattutto non ha mandato giù il fatto che il suo amato abbia preferito dire la verità alla nuova arrivata e non a lei, la donna che dice di amare. Curro sarà ancora molto arrabbiato con Julia, che si scuserà con lui. I due ragazzi cercheranno di fare pace e di ricucire il loro rapporto.

