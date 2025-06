La Promessa Anticipazioni 29 giugno 2025: Manuel cambia idea ed è tutta "colpa" di Jana!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Jana affronta Manuel e gli rivela di non avere alcuna intenzione di lasciare la tenuta. Il marchesino dovrà cambiare tutti i suoi piani e Cruz...

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento in onda il 29 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Jana affronterà Manuel infuriata con lui perché il ragazzo ha preso delle decisioni sul loro futuro senza neanche consultarla. La giovane ribadirà al suo innamorato di non voler lasciare la tenuta né ora né mai e di voler rimanere accanto a Curro e ai suoi amici. Intanto Catalina si scuserà con Pelayo per non essere stata molto presente negli ultimi tempi e prometterà di occuparsi delle loro nozze… peccato che poi finisca per addormentarsi e per avere un mancamento mentre starà parlando con Don Alonso. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

La Promessa Anticipazioni: Jana furiosa contro Manuel

Manuel ha un sogno e vuole realizzarlo a tutti i costi. Il ragazzo è deciso a vivere il suo amore con Jana e se questo vorrà dire lasciare la tenuta e rinunciare al suo titolo, lo farà. Don Alonso è passato alle minacce e ha fatto sapere al figlio di essere pronto a diseredarlo e ripudiarlo se lui continuerà la sua relazione con la cameriera. Manuel ha fatto spallucce e non si è curato minimamente della cosa, anzi ha rivelato alla madre e al padre di essere pronto a fare le valigie. Peccato che questa decisione non piacerà a Jana. Avvertita da Cruz, preoccupata di perdere suo figlio e il suo erede, la giovane andrà su tutte le furie e affronterà faccia a faccia il suo innamorato, per fargli capire che lei non se ne andrà né ora né mai dalla tenuta.

Jana fa cambiare idea a Manuel, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Jana si arrabbierà con Manuel per le sue decisioni, prese senza consultarla. La ragazza gli dirà di non voler abbandonare la tenuta e di voler trovare un’altra soluzione. Lei non può e non deve abbandonare Curro e i suoi amici della servitù, non ora che è finalmente riuscita a crearsi una famiglia. Manuel cambierà idea e si scuserà con la sua amata per averla messa in una situazione difficile e complicata. Tutto questo farà molto piacere a Cruz, che arriverà persino a ringraziare Jana.

La Promessa Anticipazioni: Catalina si sente male!

Pelayo ha confessato una tremenda verità ovvero che preferirebbe che Catalina perdesse il bambino. Il conte non sarà contento di vedere la sua compagna sempre stanca, distratta ma soprattutto incinta di un bambino che non è il suo. La marchesina cercherà di recuperare con il fidanzato e gli prometterà di tornare a occuparsi dei preparativi del loro matrimonio. Purtroppo però finirà sia per addormentarsi di nuovo davanti al conte ma anche per avere un malore davanti a Don Alonso. Il medico, che la visiterà, le prescriverà un maggiore riposo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 giugno al 5 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.