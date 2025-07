La Promessa Anticipazioni 3 luglio 2025: Vera ha paura. Don Lorenzo scoprirà chi è davvero?

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 luglio 2025 su Rete4, Don Lorenzo indaga su Amalia e Vera ha paura che il conte scopra chi è lei davvero. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La curiosità di Don Lorenzo comincerà a mettere paura a Vera. Nella puntata de La Promessa in onda il 3 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la cameriera si renderà conto che il conte sta facendo fin troppe domande sulla e alla duchessa, sua madre. Le anticipazioni ci rivelano che la giovane spererà che il nobile non venga a scoprire il suo segreto e che soprattutto non venga mai a conoscenza della sua vera identità. Intanto Manuel informerà i genitori di voler organizzare una festa di fidanzamento con Jana e ovviamente i marchesi cercheranno di opporsi. Il ragazzo non li starà ad ascoltare ma sarà la sua fidanzata a mettere dei paletti. La giovane non vorrà essere trattata diversamente e non accetterà che le cose cambino così tanto da renderla una nobile, distante dai suoi amici. Pia chiederà a Don Alonso di aiutare Don Romulo, particolarmente provato dalla prigionia mentre Cruz chiederà a Petra di tenere d’occhio, costantemente, suo figlio e la sua nuova compagna. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 3 luglio 2025: Vera ha paura che Don Lorenzo scopra il suo segreto

Vera rimarrà alla tenuta e questo vorrà dire che sua madre cercherà di farle visita il più possibile. La duchessa ha convinto la figlia a rimanere a La Promessa per evitare di perderla di nuovo di vista e per sapere costantemente, quindi, dove si trovi. Purtroppo però la sua presenza e le visite della nobildonna potrebbero avere degli intoppi. Don Lorenzo ha cominciato a indagare e sospetta che Amalia nasconda i veri motivi che la portano a casa di Cruz; secondo il conte la donna non è interessata alle ricette della zona ma a qualcos’altro che lui vorrebbe scoprire. Vera sarà molto preoccupata; avrà paura che il Capitano scopra la sua vera identità e che contatti suo padre mettendo fine alla sua fuga e alla sua libertà.

Jana non vuole essere una nobile, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Manuel ha cambiato idea e non lascerà la tenuta. Jana è stata chiara con lui e gli ha fatto capire che per nulla al mondo lascerà suo fratello e i suoi amici. Il marchesino dovrà trovare un altro modo per rendere ufficiale il loro legame e penserà a un party di fidanzamento. La cosa non piacerà né ai suoi genitori né alla sua fidanzata, che sosterrà di voler essere trattata come sempre e non come una signora nobile, piena di privilegi. Jana non rinnegherà mai le sue origini umili e continuerà a sentirsi una pari della servitù e Manuel dovrà accettarlo! Intanto il giovane deciderà di capire a che punto siano le indagini di Burdina e se ci sia una speranza di scagionare Don Romulo, che sta sempre più male.

La Promessa Anticipazioni: Pia chiede a Don Alonso di aiutare Romulo

Pia ha fatto visita a Don Romulo e ha visto anche lei, con i suoi occhi, quanto stia male. La prigione sta minando il maggiordomo nel corpo e purtroppo anche nello spirito. La cameriera deciderà di chiedere aiuto a Don Alonso, affinché il marchese cerchi un modo, più veloce e sicuro, per riportare l’uomo a casa e per salvarlo dalla terribile situazione in cui è finito. Il nobile riuscirà a trovare una soluzione? Intanto Cruz chiederà a Petra di tenere d’occhio Manuel e Jana, determinata a impedire le nozze e a trovare qualche pretesto per riuscirci.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.