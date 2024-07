La Promessa Anticipazioni dal 28 luglio al 3 agosto 2024: Manuel e Jana fuggono insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 28 luglio al 3 agosto 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 28 luglio al 3 agosto 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, va in onda dopo The Family alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica invece sarà trasmessa alle ore 15.30.

La Promessa Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate della Soap dal 28 luglio al 3 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate de La Promessa in onda dal 28 luglio al 3 agosto 2024 e poi leggi le Anticipazioni Complete degli episodi della Soap.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 28 luglio al 3 agosto 2024

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 28 luglio al 3 agosto 2024, Manuel e Jana ballano tutta la notte durante la festa in maschera e poi decidono di fuggire insieme. Jimena è una furia e se la prende con i marchesi per come l'hanno sempre trattata. La duchessa Mercedes è costretta a intervenire per difendere la figlia mentre Catalina e Pelayo sono sempre più vicini e innamorati. Simona riceve un'altra lettera da Antonio, che le annuncia di aver accettato il suo invito a La Promessa. Peccato che la cuoca non abbia invitato il figlio alla tenuta. Mauro si rende conto con Don Romulo non sta bene mentre Curro scopre chi è il suo vero padre.

Puntata di Domenica 28 luglio 2024

Salvador prende di petto Lope e gli fa notare che il suo comportamento è molto strano. Il cuoco nega di avere qualcosa che non va ma non convince per nulla l’amico. Catalina rivela a Pelayo che Cruz ha rubato i soldi della vendita delle marmellate e il ragazzo affronta la marchesa, chiedendole di restituire immediatamente il denaro. La nobildonna si infuria e gli ricorda di stare al suo posto se non vuole che tutti sappiano del loro accordo per portare via Catalina. Don Romulo continua a essere molto duro con la servitù e Pia gli chiede spiegazioni. Il maggiordomo le rivela di voler formare Mauro il prima possibile. Catalina prova a convincere Jimena a partecipare alla festa in maschera ma purtroppo senza successo mentre Lope si dirige in cucina per scusarsi con Simona e Candela, a cui ha risposto male davanti a Pia. Il ragazzo evita che Simona rovini la besciamella mettendo altro sale e salva così la donna dalla furia dei marchesi. Petra e Feliciano ritornano alla tenuta dopo essersi recati al funerale del padre mentre Curro raggiunge Ramona per chiederle perdono. Quando lei esce si rende conto che c’è un foglio sul pavimento. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 28 luglio 2024.

Puntata di Lunedì 29 luglio 2024

Curro ha trovato un foglio sul pavimento e ha scoperto che si tratta di una lettera in cui si rivela chi è il suo vero padre. Ramona lo sorprende con il pezzo di carta in mano e glielo stappa per poi gettarlo nel fuoco. Il ragazzo le assicura di non essere riuscito a leggere nulla ma mente. Catalina presenta Taddeo a Margarita e le assicura che l’uomo potrà aiutarla. La madre di Martina non è per nulla convinta, soprattutto a causa dello stato sociale dell’uomo. Lope mette Simona con le spalle al muro e le fa confessare cosa la turbi da giorni. La donna gli rivela di aver ricevuto una lettera da parte di Antonio, suo figlio. Abel riceve una strana telefonata ma cerca di non darci peso e anzi decide di dedicarsi alla festa in maschera. Lui e Manuel decidono di scambiarsi i costumi. Pelayo regala a Catalina una collana e le fa la corte e la ragazza sembra apprezzare, tanto che rivela a Simona che si sta innamorando del suo nuovo amico e che è felice di essere ricambiata. Mauro è in ansia per il ballo e teme che non sarà mai all’altezza della situazione. Teresa cerca di calmarlo e di infondergli coraggio. Quando la serata inizia, Margarita annuncia di aver preso ufficialmente possesso di un quarto della tenuta e scatena l’ira di Cruz. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 29 luglio 2024.

Puntata di Martedì 30 luglio 2024

Maria Fernandez diventa la vera protagonista della festa. Grazie al travestimento nessuno riesce a riconoscerla. Anche Manuel e Jana, travestiti, possono dare sfogo alla loro passione così come Pelayo e Catalina. Le voci sulla serata danzante passata dal marchese con una bionda arrivano alle orecchie di Jimena. La ragazza, irritata, affronta il marito e pretende spiegazioni. Manuel si infuria e stanco di dover sempre rendere conto a una donna che non ama e a sua madre che lo vuole comandare a bacchetta, decide di andarsene prendendo il suo aereo. E non lo farà da solo. Abel lascia il palazzo per prendersi cura delle persone ferite a causa di un’esplosione avvenuta in un’industria di Cordoba. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 30 luglio 2024.

Puntata di Mercoledì 31 luglio 2024

Manuel e Jana sono partiti insieme e atterrano su una spiaggia deserta, dove possono godersi il loro amore. La fuga del figlio ha scatenato l’ira di Cruz. La marchesa non può tollerare un simile comportamento da parte di Manuel e perde completamente le staffe quando scopre che dietro a tutto questo c’è lo zampino di Margarita, che ha spinto il nipote ad allontanarsi da casa. Simona sta cercando di trovare una risposta alla lettera per suo figlio Antonio e Candela e Lope le consigliano di dire finalmente la verità sulle lettere finte. Catalina e Pelayo sono sempre più vicini mentre Martina comincia a interrogarsi, come sua cugina, se si possa fare qualcosa per migliorare la condizione della donna nella società. Jimena è un fascio di nervi e se la prende con i marchesi, accusandoli di non volerle rivelare cosa sia davvero successo con Manuel. Mauro fa molto progressi come apprendista maggiordomo ed è contento che Don Romulo gli stia dando molta fiducia. La felicità del ragazzo ha però durata breve; scopre infatti una verità sconvolgente su Don Romulo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 31 luglio 2024.

Puntata di Giovedì 1° agosto 2024

Mauro ha scoperto che Don Romulo ha spesso il fazzoletto macchiato di sangue e gli chiede spiegazioni. Il maggiordomo cerca di sviare le domande e continua a concentrarsi sulla preparazione del ragazzo. Don Alonso si complimenta con entrambi per il loro impegno. Il marchese loda il cameriere per aver gestito molto bene la festa in maschera e ringrazia il maggiordomo per gli anni del suo servizio. Jimena perde la pazienza e ha un attacco isterico davanti ai marchesi. La ragazza accusa Cruz e Don Alonso di non averla mai presa davvero in considerazione. Tadeo umilia Lorenzo mentre il conte sta giocando a scacchi con Curro mentre Simona si cruccia per le critiche che Cruz ha mosso alla sua cucina. La marchesa non ha apprezzato il banchetto che la cuoca ha preparato per la festa in maschera. Alonso discute con Catalina che continua ad accusare Cruz di averle rubato i soldi, destinati a pagare i lavoratori. Il marchese è arrabbiato con la figlia ma anche felice per il suo rapporto con Pelayo. Ramona vorrebbe lasciare le terre di Lujàn ma Curro la convince ad aspettare il ritorno di Jana. Mercedes arriva alla tenuta a sorpresa e chiede ai consuoceri spiegazioni sul loro comportamento con la figlia. Manuel e Jana, lontani da tutti, hanno modo di chiarirsi e la ragazza confessa a Manuel che lo ama. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 1° agosto 2024.

Puntata di Venerdì 2 agosto 2024

Mercedes vuole spiegazioni dai marchesi per il loro comportamento con la figlia. La donna vuole difendere Jimena e Cruz finge di non sapere nulla su quanto accaduto con la ragazza. Lope e Candela si stupiscono del fatto che Simona non abbia ancora trovato il coraggio di confessare a tutti la verità sulle false lettere dei figli. La cuoca ha però troppa vergogna per uscire allo scoperto. Jimena confessa alla madre che Manuel l’ha umiliata. Il marchese ha ballato tutta la notte con una donna vestita da Sherazade. La duchessa si infuria e promette alla figlia che farà in modo che tutti la trattino con rispetto, da ora in poi. Tra Petra e Feliciano scoppia una nuova lite. Il ragazzo accusa la sorella di essere estremamente astiosa e di non poterne più del suo comportamento. Pia porta il piccolo Diego a La Promessa e lo porta in giro per salutare tutti, compresi Petra e Feliciano. Il giovane è molto contento e ringrazia la governante per la sua gentilezza. Ramona invita Jana e Curro a cena prima che se ne vada ma senza che i ragazzi lo sappiano. Lope, con gli avanzi del ballo in maschera, organizza una cena con Salvador e Maria. Questo evento rafforza il loro rapporto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 2 agosto 2024.

Puntata di Sabato 3 agosto 2024

Catalina paga Simona e Lope per il loro lavoro per la produzione della marmellata. Pelayo le ha dato del denaro, di tasca sua, affinché potesse saldare il loro debito nei confronti dei due cuochi. Manuel è tornato a casa e Jimena è furiosa con lui non solo per aver ballato tutta la notte con un’altra donna ma anche per non aver dormito nella loro camera dopo il suo ritorno. La ragazza è certa che il consorte sia fuggito insieme alla giovane misteriosa con cui ha passato la serata a danzare. Maria scopre che Jana non è partita insieme ad Abel e non si è quindi recata con lui a Cordoba per soccorrere i feriti. La cameriera chiede spiegazioni all’amica, che si rifiuta di dirle cos’ha davvero combinato. Simona è molto preoccupata per un’altra lettera di Antonio. Suo figlio le rivela di essere molto contento del suo invito a La Promessa, di averlo accettato e arriverà molto presto. La cuoca è in ansia anche perché non ha mai invitato il ragazzo alla tenuta. Feliciano racconta a Teresa quanto successo a suo padre e la domestica si convince che la morte dell’uomo sia stata solo un incidente. Jana e Curro scoprono che Ramona se n’è andata ma ha lasciato una lettera per loro. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 3 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.

