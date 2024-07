La Promessa Anticipazioni 1° agosto 2024: Scoppia la passione tra Manuel e Jana!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 1° agosto 2024. Nell’episodio della Soap, Jana confesserà a Manuel di amarlo e di voler stare con lui. L'amore tra il marchese e la sua innamorata trionferà?

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che la puntata della Soap, in onda il 1° agosto 2024 alle ore 15.45, Jana e Manuel saranno lontani da tutti e avranno modo di chiarire tutto quello che è successo tra loro. La ragazza, superate le remore nei confronti del marchese, gli rivelerà i suoi sentimenti e gli confesserà di essere innamorata di lui. Intanto Mauro cercherà di scoprire cos’abbia Romulo e perché il suo fazzoletto sia sempre macchiato di sangue. Jimena non riuscirà a trovare pace e sarà sempre piena di ira contro Cruz e Don Alonso mentre Tadeo umilierà Lorenzo durante una partita a scacchi. Simona si lamenterà per le critiche ricevute da Cruz sulla qualità del banchetto della festa in maschera invece Don Alonso rimprovererà Catalina per le sue accuse contro la matrigna ma poi si congratulerà con lei per il suo rapporto con Pelayo. Ramona vorrà partire ma Curro la convincerà ad aspettare il ritorno di Jana.

La Promessa Anticipazioni: Jana rivela a Manuel di amarlo

Manuel e Jana fanno cominciato una fuga d’amore e sono atterrati in una spiaggia isolata. I due ragazzi hanno finalmente trovato il modo per chiarire la loro relazione e quanto accaduto in passato. Fatto pace e speranzosi che questi momenti insieme possano rafforzare il loro legame, si lasceranno andare alla passione e Jana confiderà al marchese di amare lui e non Abel. Ma il loro amore riuscirà a resistere al caos che si è creato a La Promessa e che vede Jimena così tanto furiosa, da aver scatenato la sua ira contro Cruz e Don Alonso? Presto i giovani dovranno fare ritorno alla tenuta e lo scopriranno.

Anticipazioni La Promessa: Jimena in preda all’ira

Jimena è stata umiliata e si sente profondamente tradita. La ragazza non può sopportare che suo marito se ne sia andato senza neanche ascoltarla e accusa Cruz e Don Alonso di non averlo fermato ma soprattutto di non averle dato l’importanza e la considerazione che avrebbe dovuto avere. La giovane chiamerà in suo soccorso sua madre. Mercedes si presenterà alla tenuta molto presto e pretenderà rispetto per la figlia. Intanto Tadeo umilierà Don Lorenzo e farà sì che Margarita si prenda la sua rivincita sui giochetti sporchi del conte.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mauro in ansia per la salute di Romulo

Mauro indagherà su cosa stia succedendo a Don Romulo. Il ragazzo chiederà al maggiordomo come mai il suo fazzoletto sia spesso macchiato di sangue ma non riceverà alcuna risposta esaustiva. Intanto Simona sarà subissata delle critiche di Cruz sulla scarsa qualità del cibo da lei servito durante la festa in maschera mentre Don Alonso inviterà Catalina a non accusare più la sua matrigna ma a concentrarsi sul suo rapporto con Pelayo, di cui lui è felice e fiero. Ramona vorrà partire ma Curro – sconvolto dalla verità che ha scoperto nella lettera e desideroso di saperne di più – le chiederà di rimanere fino a quando Jana non sarà tornata.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.