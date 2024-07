Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 luglio 2024: Bill pronto a mettere in scena l'atto finale, sposare Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 30 luglio 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Bill pronto a mettere ko Sheila chiedendole di sposarlo!

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Bill informerà Ridge di aver pensato a una messinscena finale. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer avrà in mente di chiedere a Sheila di sposarlo e di conquistare definitivamente la fiducia della Carter. Il magnate spererà che con questa azione la rossa gli confessi tutti i suoi segreti – e quindi i suoi crimini – e che lui possa finalmente liberarsi di lei. Intanto Steffy pungolerà Hope per sapere se la sorellastra abbia davvero un debole per Thomas, come lei sospetta da qualche tempo. La Logan rimarrà molto stupita dalle strane domande e curiosità della Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Bill pronto all’atto finale!

Ridge e Bill sono alleati contro Sheila. Il Forrester è riuscito a convincere il suo antico rivale non solo a dargli una mano contro la rossa ma anche a non crollare proprio nel momento in cui i due stanno ottenendo i primi importanti risultati. La Carter ha infatti cominciato a raccontare qualcosa in più sul suo passato ma non ha ancora confessato i crimini di cui si è macchiata. Dollar Bill, convinto a continuare con la sua farsa, penserà a un modo – per lui infallibile – per ottenere la piena fiducia della donna e avere il risultato che lui, Ridge e la polizia attendono da tempo. Il modo per far crollare la criminale sarà quello di chiederle di sposarlo, facendole credere di voler unire per sempre le loro vite e di volerla accanto a lui, contro tutto e tutti.

Anticipazioni Beautiful: Bill chiederà a Sheila di sposarlo

Bill rivelerà a Ridge di avere intenzione di chiedere a Sheila di sposarlo e di farlo appena sarà tornato a casa. Lo Spencer si inginocchierà e le mostrerà un prestigioso anello, che lei non potrà di certo rifiutare. A favore del suo piano concorrerà la scelta di Deacon di allontanare la Carter per sempre dalla sua vita. Mentre Dollar Bill informerà lo stilista e la polizia del suo piano, l’ex barista chiarirà alla donna la necessità di tenersi lontano da lei per amore di Hope e per non perderla. Sheila sarà quindi sicuramente portata a dire di sì allo Spencer e lui l’avrà in pugno.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy cerca di capire se Hope sia attratta da Thomas

Steffy è sconvolta da un dubbio atroce. La Forrester crede che Hope sia attratta da Thomas e vuole a ogni costo capire se le sue idee corrispondano o meno a verità. Le due ragazze si troveranno insieme alla Forrester Creations e la figlia di Ridge comincerà a fare strane domande alla sua sorellastra, convinta di coglierla in fallo. La Logan si stupirà per la strana curiosità di Steffy verso di lei e verso i suoi pensieri ma non comprenderà dove voglia andare a parare. Le confermerà solo di essere felice che Thomas sia disposto a comportarsi in modo adeguato con lei e che voglia dedicarsi solo al loro lavoro e nulla di più.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 luglio al 3 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.