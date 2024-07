La Promessa Anticipazioni 28 luglio 2024: Pelayo cerca di difendere Catalina ma Cruz lo ha in pugno!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 28 luglio 2024 alle ore 15.30, Catalina rivelerà a Pelayo che Cruz ha rubato i loro soldi. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il conte affronterà la marchesa e le intimerà di restituire il denaro. La donna non solo gli dirà di non avere alcuna intenzione di cedere alle sue minacce ma gli ricorderà del loro accordo e del potere che lei ha su di lui. Se non la smetterà di remarle contro, rivelerà a tutti del loro patto. Salvador affronterà Lope e inviterà il suo amico a dirgli cosa gli stia succedendo e perché si comporti in un modo così strano. Il cuoco non si farà sfuggire alcuna confessione ma poi scenderà in cucina per chiedere scusa a Simona e Candela, con cui ha perso le staffe davanti a Pia. Il giovane aiuterà Simona evitandole di rovinare la besciamella mettendovi troppo sale. Catalina cercherà di convincere Jimena a partecipare alla festa in maschera ma la ragazza le dirà di no. La sua scelta si rivelerà molto pericolosa per il suo matrimonio, già profondamente in crisi. Curro si recherà da Ramona per chiederle scusa e quando si troverà da solo scoprirà una lettera misteriosa sul pavimento. Il ragazzo rimarrà sconvolto da quello che vi troverà scritto. Don Romulo continuerà ad avere un comportamento molto duro con la servitù e soprattutto con Mauro. Pia gli chiederà spiegazioni ma il maggiordomo non avrà molto da dirle.

La Promessa Anticipazioni: Pelayo difende Catalina ma Cruz lo tiene in pugno

Catalina è stata rapinata, di nuovo! La ragazza ha scoperto che a rubare il denaro del primo guadagno della vendita delle marmellate, è stata Cruz. La marchesa ha usato i soldi per finanziare la sua festa in maschera e questo è l’ennesimo affronto che la donna fa alla sua figliastra. La marchesina, furiosa, rivelerà a Pelayo della sua scoperta e si lamenterà con lui del comportamento della sua matrigna. Il conte deciderà di intervenire e affronterà la nobildonna. Peccato però che lei abbia il coltello dalla parte del manico. Cruz e Pelayo sono alleati e la moglie di Don Alonso ricorderà al ragazzo del loro accordo. Gli intimerà di non metterle più i bastoni tra le ruote, altrimenti rivelerà a tutti delle loro intenzioni e per lui sarà la fine.

Anticipazioni La Promessa: Lope chiede scusa a Simona e Candela

Salvador affronterà Lope e lo costringerà a fare i conti con il suo strano e fastidioso comportamento. Il cuoco negherà di avere qualcosa che non va ma seguendo le parole e i consigli del suo amico, scenderà in cucina e chiederà scusa a Simona e Candela per averle aggredite, per giunta davanti a Pia. L’ex cuoco riuscirà a salvare la besciamella di Simona, impedendole di rovinarla aggiungendo troppo sale. Intanto Don Romulo tratterà con durezza non solo Mauro ma tutto il personale. La governante gli chiederà una spiegazione e lui le riferirà di volere il meglio per tutti i domestici.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Una strana scoperta turba Curro

Il giorno della festa in maschera si avvicina e Catalina tenterà di convincere Jimena a partecipare. La ragazza continuerà a non volervi far parte e questa scelta si rivelerà catastrofica. Intanto Curro si recherà da Ramona per chiederle scusa per il suo comportamento. La donna sarà contenta di vederlo e i due faranno pace. Quando però si assenterà per qualche minuto non si accorgerà di aver lasciato cadere una lettera. Curro la raccoglierà e leggerà il suo contenuto, rimanendo completamente spiazzato da quello che vi è scritto all’interno.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.