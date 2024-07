La Promessa Anticipazioni 29 luglio 2024: Una lettera sconvolge Curro. Ramona trema!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 29 luglio 2024. Nell’episodio della Soap Curro verrà a scoprire delle verità sconvolgenti sulla sua nascita mentre Abel e Manuel si scambieranno i costumi per la festa in maschera.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 29 luglio 2024, alle ore 15.45, Curro sarà sconvolto dalla lettura della lettera trovata a casa di Ramona. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo scoprirà la verità su chi sia suo padre e riuscirà a leggere tutto il contenuto della missiva prima che l’amica di sua madre gliela strappi dalle mani e la getti nel fuoco. Intanto Catalina cercherà di aiutare Margarita e le presenterà Tadeo, che potrà darle una mano con la gestione dei conti della sua parte della tenuta. La madre di Martina sarà però scettica e non riuscirà a fidarsi del tutto dell’uomo, per via della sua estrazione sociale. Lope metterà alle strette Simona e si farà raccontare di suo figlio Antonio e del suo messaggio mentre Abel riceverà una strana telefonata. Il dottore non vorrà dare troppo peso alla cosa e si concentrerà sulla festa in maschera. Lui e Manuel decideranno di scambiarsi i costumi. Pelayo continuerà a corteggiare Catalina e le regalerà una bella collana mentre Mauro sarà spaventato di non riuscire a portare a termine il suo ruolo di maggiordomo. Teresa lo calmerà e lo rassicurerà. Margarita, iniziata la festa, annuncerà di aver preso possesso delle sue nuove proprietà e scatenerà l’ira di Cruz.

La Promessa Anticipazioni: Curro scopre una verità sconvolgente

Ramona ha fatto ritorno a La Promessa con grande felicità di Jana e Curro. Il ragazzo è però dovuto correre da lei per scusarsi di quanto successo tra loro. In uno dei loro nuovi incontri, il giovane conte ha scoperto una strana lettera, palesemente caduta senza che Ramona se ne accorgesse. Incuriosito dal suo contenuto, il ragazzo si troverà a leggerla e scoprirà delle verità sconvolgenti. Curro verrà a sapere chi è il suo vero padre e riuscirà ad arrivare in fondo con la lettura prima che la sua ospite gli strappi dalle mani la missiva e la getti nel fuoco. Capendo che quando appena scoperto avrebbe dovuto rimanere segreto, il fratello di Jana fingerà di non aver avuto il tempo di scoprire nulla ma la sua sarà ovviamente una bugia e verrà spinto a indagare più a fondo.

Anticipazioni La Promessa: Simona racconta a Lope di Antonio

Lope riuscirà a farsi raccontare da Simona cosa la turbi. La cuoca, messa con le spalle al muro, confesserà al ragazzo di aver ricevuto una lettera da parte di Antonio, suo figlio, e che stavolta la missiva è stata scritta proprio da lui e non Da Don Carlos. Pelayo ha cercato di difendere Catalina ma Cruz gli ha ricordato del loro patto e lo ha invitato a non fare passi falsi, a meno che non voglia che tutti sappiano dell’accordo. Il ragazzo sarà quindi costretto ad accelerare i tempi e per corteggiare la marchesina le regalerà una collana. La giovane sarà talmente tanto contenta da correre nelle cucine per raccontare tutto a Simona e per dirle di essere molto felice di questo inaspettato amore. Intanto Mauro sarà spaventato di non riuscire a portare a termine i suoi compiti che gli ha affidato Don Romulo, come suo sostituto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Abel e Manuel si scambiano i costumi per la festa

La festa in maschera sta per avere luogo e Abel, dopo aver ricevuto una strana telefonata, deciderà di scambiare il suo costume con Manuel. Questo scambio si rivelerà un errore per il dottore ma una grande opportunità per il marchesino. Vi anticipiamo che il ballo riserverà grandi sorprese. Catalina presenterà Tadeo a Margarita, certa che lui potrà aiutarla a gestire le sue nuove proprietà. La vedova di Don Fernando non sarà molto convinta di potersi fidare di una persona di così bassa estrazione sociale ma finirà per ricredersi. Al ballo si presenterà trionfante, rivelando a tutti di aver finalmente preso possesso della sua parte di tenuta e scatenando l’ira di Cruz.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 luglio al 3 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.