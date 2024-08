La Promessa Anticipazioni 2 agosto 2024: Feliciano è stanco di Petra mentre Mercedes vuole vendetta per Jimena!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 2 agosto 2024, Feliciano è stanco dei comportamenti di Petra mentre Mercedes vuole difendere a tutti i costi Jimena. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 agosto 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Feliciano si schiererà ufficialmente contro Petra. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo confesserà alla sorella – in realtà sua madre – di non sopportare più l’odio che lei prova verso tutti e le rivelerà di non voler più stare dalla sua parte. Quando Pia si presenterà insieme a Diego, il giovane sarà molto felice di salutare il piccolo e di aver ottenuto il perdono della governante. Intanto Mercedes vorrà rivendicare l’onore della figlia e farà di tutto per difendere Jimena. Cruz cercherà di fingere di non sapere nulla delle umiliazioni che la giovane marchesina dice di aver subito ma il suo sarà un vano tentativo di calmare la consuocera. Jana tornerà a casa e Ramona inviterà lei e Curro a cena mentre Lope organizzerà una cena per lui, Salvador e Maria e rafforzerà la loro amicizia.

La Promessa Anticipazioni: Feliciano dice NO a Petra

Il rapporto tra Feliciano e Petra è piuttosto compromesso. A riavvicinarli non è bastato il viaggio verso casa per seppellire il loro padre. Il ragazzo è molto stanco dei comportamenti della sorella – in realtà sua madre ma lui ancora non lo sa – e non sopporta più che lei tratti con astio tutti quelli che la circondano. Per questo le dirà chiaramente di non avere più alcuna intenzione di seguire i suoi consigli. Feliciano sarà molto felice di aver dimostrato a tutti di che pasta sia fatto e accoglierà con gioia la possibilità di salutare il piccolo Diego, portato in visita da Pia, ormai pronta a perdonarlo.

Anticipazioni La Promessa: Mercedes vuole vendicare Jimena

Jimena è stata umiliata. Il comportamento di Manuel e la mancata presa di posizione da parte dei marchesi hanno scatenato l’ira della marchesina e l’hanno spinta a chiedere a Mercedes, sua madre, di intervenire. La duchessa arriverà alla tenuta e pretenderà immediate spiegazioni da parte dei consuoceri. Cruz farà finta di non sapere nulla e di non aver mai trattato con sufficienza la nuora ma le sue parole non risolveranno la questione. Jimena e sua madre saranno entrambe furiose. Jana tornerà a casa dopo la sua fuga romantica con Manuel e dopo aver dichiarato il suo amore al marchese. Ramona inviterà lei e Curro a cena per parlare prima di partire. Ma Curro ha già fatto la scoperta che gli ha cambiato la vita.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona si vergogna di dire la verità

Lope e Candela speravano che Simona riuscisse a confessare a tutti che i suoi figli non le hanno mai davvero scritto – almeno sino a ora – e che a spedirle le lettere era Don Carlos. La cuoca non riuscirà però a rivelarlo a nessuno, tanto sarà la sua vergogna per quanto accaduto. Intanto Lope organizzerà – con gli avanti del banchetto della festa mascherata – una cena per lui, Maria e Salvador. I tre giovani avranno modo di mettere da parte ogni rancore e di rafforzare la loro amicizia, che per mesi è stata a rischio.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.