La Promessa Anticipazioni 31 luglio 2024: Jimena umiliata e tradita. La sua ira si scatena sui marchesi

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 31 luglio 2024. Nell'episodio della Soap, Jimena si sentirà umiliata e finirà per prendersela contro i marchesi. Intanto Manuel e Jana atterreranno su un'isola deserta.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 31 luglio 2024, alle ore 15.45, Jimena sarà una furia e se la prenderà contro i marchesi per quello che è successo con Manuel. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la giovane marchesina accuserà Cruz e Don Alonso di averla sempre tenuta in poca considerazione e di aver quindi permesso a suo marito di comportarsi in modo così indegno, lasciandola, addirittura, per darsi alla fuga. Intanto Manuel e Jana atterreranno in una spiaggia deserta e finalmente potranno dare sfogo ai loro istinti. Catalina e Pelayo saranno sempre più affiatati mentre Mauro continuerà a fare progressi e sarà contento di essere un buon apprendista. La contentezza del momento farà presto posto alla tristezza. Il cameriere scoprirà che Don Romulo non sta bene. Martina comincerà a riflettere sulla questione femminile che tanto incanta sua cugina; Lope e Candela invece spereranno che Simona trovi il coraggio di rivelare la verità sulle lettere dei suoi figli. Cruz scoprirà che a consigliare a Manuel di lasciare La Promessa è stata Margarita.

La Promessa Anticipazioni: Jimena sfoga la sua ira contro i marchesi

Jana e Manuel sono fuggiti. Il loro amore è sbocciato e i due sono arrivati in volo su un’isola deserta e ora sono pronti a dare sfogo alla loro passione. Jimena è delusa e si sente umiliata dal comportamento del marito. La ragazza, rimasta sola alla tenuta, sarà una vera furia e se la prenderà con i marchesi. Li accuserà di non averla tenuta in giusta considerazione e di aver permesso a Manuel di prendersi certe libertà, che non avrebbe dovuto nemmeno pensare. La sua ira non avrà fine e la porterà a chiedere aiuto ai suoi genitori.

Anticipazioni La Promessa: Mauro scopre che Don Romulo sta male

Don Romulo ha ottenuto che Mauro prendesse il suo posto durante la festa in maschera. Il giovane se l’è cavata molto bene e il maggiordomo è molto fiero di lui. Il ragazzo continuerà a seguire gli insegnamenti del suo responsabile e sarà molto contento di fare i progressi che ci si aspetta da lui. Peccato che la felicità di questi traguardi verrà presto offuscata dalla scoperta che il buon Romulo non sta bene; è malato e teme di non poter più svolgere i suoi compiti come prima.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela e Lope sperano che Simona dica la verità

Simona dovrà rispondere alle lettere di Antonio e Candela e Lope spereranno che la donna sia finalmente sincera con i suoi figli. La cuoca deluderà entrambi, non riuscendo purtroppo a rivelare nulla in merito. Intanto Catalina e Pelayo saranno sempre più vicini mentre Martina comincerà a interessarsi alla questione dell’emancipazione femminile, che sua cugina sostiene da sempre. Cruz sarà una furia contro Manuel e si arrabbierà ancora di più quando scoprirà che a consigliare al figlio di lasciare La Promessa, è stata Margarita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 luglio al 3 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.