La Promessa Anticipazioni 3 agosto 2024: Simona in ansia per l'arrivo di suo figlio. Chi lo avrà invitato alla tenuta?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 3 agosto 2024. Nell'episodio della Soap Simona sarà molto nervosa per l'arrivo di Antonio alla tenuta mentre Jimena aggredirà Manuel, furiosa con lui per la sua assenza.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 3 agosto 2024, alle ore 15.45, Simona sarà molto stupita da un’altra lettera di suo figlio. Antonio la informerà di aver accettato il suo invito alla tenuta e di essere molto contento di raggiungerla. Peccato che la cuoca non abbia mai chiesto al ragazzo di rivedersi. Chi avrà fatto questo invito? Catalina pagherà Simona e Lope per il loro lavoro nella produzione della marmellata. La ragazza avrà il denaro grazie a Pelayo, che deciderà di saldare i pagamenti di tasca sua. Jimena sarà una furia con Manuel e lo accuserà di essere sparito e di non aver dormito con lei al suo ritorno. La ragazza sarà convinta che il marito sia fuggito insieme alla donna misteriosa con cui ha ballato. Maria scoprirà che Jana non ha seguito Abel a Cordova e chiederà spiegazioni all’amica. La cameriera si rifiuterà però di risponderle. Feliciano racconterà a Teresa di suo padre e la giovane lo rassicurerà mentre Ramona se ne andrà dalla tenuta e lascerà a Curro e sua sorella una lettera.

La Promessa Anticipazioni: Simona in ansia per l’arrivo di suo figlio

Simona ha ricevuto una lettera da parte di Antonio, suo figlio, e si è stupita che il ragazzo le abbia davvero scritto. La cameriera è da anni che non ha rapporti con i suoi figli e le lettere arrivate alla tenuta in tutti questi anni, sono in realtà dei falsi. Stavolta però è tutto vero e come se non bastasse, Antonio ha rivelato alla madre di essere in arrivo e di essere molto felice del suo invito a La Promessa. Peccato che Simona non abbia mai spronato il giovane ad andarla a trovare. Chi avrà agito per conto suo? Sarà un bene che i due si rivedano dopo così tanto tempo?

Anticipazioni La Promessa: Jimena aggredisce Manuel

Manuel e Jana sono tornati a La Promessa dopo la loro fuga romantica. Jimena è una furia ma per fortuna c’è Mercedes che vuole vendicare i torti che la figlia ha subito. Sostenuta da sua madre, la marchesina aggredirà il marito e lo accuserà di essere sparito e di non aver dormito nella loro camera al suo rientro. La ragazza sarà convinta che il marchese sia volato via con la donna misteriosa con cui ha ballato tutta la notte e la cosa la renderà molto nervosa. Maria scoprirà che Jana non ha seguito Abel a Cordova e le chiederà che cosa abbia combinato. La sua amica si rifiuterà di risponderle.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina e Pelayo alla riscossa

Catalina darà a Simona e Lope i soldi che spettano loro per il lavoro svolto con la produzione di marmellate. La ragazza potrà pagarli grazie a Pelayo, che deciderà di usare il suo denaro per saldare i loro debiti. Intanto Feliciano rivelerà a Teresa cosa è successo a suo padre e la cameriera lo rincuorerà, certa che si sia trattato di un incidente. Ramona se ne andrà dalle terre dei Lujàn ma prima di andarsene lascerà una lettera molto importante a Curro e Jana. Cosa ci sarà scritto?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.