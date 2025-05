La Promessa Anticipazioni 27 maggio 2025: Cruz interrompe le nozze di Manuel e Jana!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 27 maggio 2025. Nell'episodio della Soap vedremo saltare le nozze di Manuel e Jana. Cruz si farà trovare in chiesa e impedirà ai due ragazzi di convolare a nozze.

Il matrimonio tra Jana e Manuel verrà interrotto e a rovinare tutto sarà Cruz. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 27 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la marchesa si presenterà in chiesa e sarà là che la troveranno i due innamorati. La nobile riuscirà a convincere suo figlio a tornare a casa con lei mentre Jana troverà rifugio a casa di Ramona. Tornato alla tenuta, il marchese scoprirà che sua madre ha scoperto tutto leggendo il quaderno di Maria. Intanto Martina non riuscirà a trattenere la sua gelosia nei confronti di Curro e Julia, sempre più vicini. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell'episidio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 27 maggio 2025: Cruz fa saltare le nozze di Manuel e Jana

Cruz ha tartassato Manuel e Petra ha fatto lo stesso con Jana per scoprire dei dettagli in più sulle loro nozze. Le due donne sono riuscite a scoprire quando e dove i due giovani si sarebbero sposati e si sono mobilitate per fermare tutto. Cruz si farà trovare davanti alla chiesa proprio quando i due innamorati arriveranno, pronti per diventare marito e moglie. Per Manuel e Jana sarà un vero shock e non potranno fare nulla per risolvere la situazione. Cruz convincerà suo figlio a tornare a casa con lei mentre la cameriera, che non potrà di certo ritornare a La Promessa, si rifugerà nella casa di Ramona, in attesa di scoprire cosa succederà ora che lei e il suo amato sono stati scoperti.

Manuel scopre come Cruz ha scoperto tutto, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Manuel sarà una furia contro sua madre ma soprattutto vorrà capire come abbia scoperto delle sue nozze. Il ragazzo verrà a sapere che a dare a Cruz tutte le informazioni è stata Maria, ovviamente senza volerlo. Il marchese capirà che la mamma è venuta in possesso del quaderno della Fernandez e ne ha letto il contenuto. Per capire come abbia fatto a rintracciarlo, Manuel chiamerà Maria e cercherà di ricostruire i fatti. La cameriera si sentirà profondamente in colpa per aver messo in pericolo la felicità della sua amica. Intanto proseguiranno i preparativi per il matrimonio di Margarita e Ayala ma non tutto sembrerà andare per il meglio.

La Promessa: Martina gelosa di Julia e Curro

Curro ha scoperto chi è Julia e ha capito quanto astio ha spinto la ragazza a recarsi alla tenuta per affrontarlo. Il giovane le ha raccontato ogni cosa e si è assunto la responsabilità della morte di Paco, cosa che ha reso Julia anzi Matilde, più serena nei suoi confronti. I due sembreranno ritrovare l’armonia e questo darà molto fastidio a Martina. La marchesina sarà molto gelosa e spinta da questo sentimento caccerà la nuova arrivata, desiderosa che lasci la tenuta il prima possibile ma anche scatenando la difesa di Curro, che le dirà di restare quanto vuole. Martina si pentirà presto del suo comportamento e si scuserà con entrambi i ragazzi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 31 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.