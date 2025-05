Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 31 maggio 2025. Nell'episodio della Soap vedremo Vera sconvolta da una confessione di sua madre mentre Pelayo non riuscirà a perdonare Catalina per la sua storia d'amore con Adriano.

Amalia farà una confessione preoccupante a Vera nella puntata de La Promessa in onda il 31 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la duchessa informerà sua figlia di aver bisogno del denaro che lei ha sottratto al padre perché la loro famiglia è in bancarotta. La ragazza sarà quindi costretta a informarla che i soldi sono in mano a Cruz, che se n’è appropriata dopo averli trovati nella soffitta dove erano nascosti. Intanto Curro racconterà a Manuel della vera identità di Julia mentre Maria accuserà Petra di averle rubato il suo quaderlo e di averlo consegnato alla marchesa. Catalina ha rivelato a Pelayo della sua relazione con Adriano e il conte farà molta fatica a perdonarla mentre Manuel ribadirà a Jana di aver intenzione di sposarla. Amalia pregherà Lope di lasciare sua figlia e di convincerla così a tornare a casa con lei.

La Promessa Anticipazioni 31 maggio 2025: Amalia rivela a Vera che la famiglia è in bancarotta

Amalia ha ricattato Vera ma non solo per costringerla a tornare a casa. La duchessa dovrà essere sincera con sua figlia e rivelarle il vero motivo per cui vuole indietro il denaro che lei ha portato con sé a La Promessa. Le confesserà che la loro famiglia è in bancarotta e quindi ha necessità di quei soldi per poter riportare un po’ di pace a palazzo. Vera le riferirà di non poterla aiutare e le confesserà che il denaro è in mano di Cruz, che se n’è appropriata. Più tardi Amalia pregherà Lope di lasciare sua figlia e di permetterle di tornare a casa con lei.

La Promessa Anticipazioni: Curro rivela a Manuel chi è Julia

Curro ha scoperto la vera identità di Julia e troverà finalmente il momento per raccontarlo a Manuel. Il baronetto informerà il cugino/fratello che la ragazza è in realtà Matilde, la fidanzata di Paco, il loro commilitone. Intanto Maria affronterà Petra di petto e l’accuserà di aver giocato sporco e di aver contribuito lei a sabotare le nozze della sua amica rubando il suo quaderno. La giovane sarà furiosa contro la governante, che ovviamente non si lascerà scalfire neanche un po’ dalle accuse della giovane. Margarita non rinuncerà a partire insieme a Martina per trasferirsi a casa di Ayala dopo le nozze. La marchesa cercherà di convincere la figlia a seguirla ma la ragazza sarà determinata a non darle retta.

Pelayo non può perdonare Catalina, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina ha confessato a Pelayo del suo amore con Adriano ma gli ha soprattutto detto di aver avuto una notte di passione con lui, che presto si rivelerà non priva di conseguenze per la marchesina. Il conte si è infuriato come non mai e non riuscirà a perdonarla per aver ceduto alla passione con un altro. La giovane tenterà di tutto per riavvicinarsi al suo innamorato e Simona sarà sempre più preoccupata per lei. La cuoca vedrà la sua adorata marchesina sempre più nervosa e stanca… e presto ne capirà il motivo. Manuel ribadirà a Jana di volerla sposare e la spronerà a non aver paura di tornare alla tenuta come sua fidanzata.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.