La Promessa Anticipazioni 25 maggio 2025: Cruz e Petra mettono sotto torchio Jana e Manuel. Le nozze non ci saranno!

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 25 maggio 2025. Nell'episodio della Soap accadrà che Cruz e Petra cercheranno di scoprire la data delle nozze tra Manuel e Jana. Ci riusciranno?

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Cruz e Petra cercheranno di scoprire i piani di Manuel e Jana. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa e la governante, appreso delle nozze segrete dei due ragazzi, cercheranno informazioni in più su di loro e metteranno i due promessi sposi sotto torchio. Intanto, per non destare sospetti, Petra restituirà a Santos il quaderno di Maria affinché il ragazzo lo rimetta nel posto dove lo ha trovato. Don Romulo continuerà a raccontare al sergente Burdina quanto successo a Pia e gli confesserà i motivi che hanno spinto la cameriera a fingere la sua morte e che hanno portato i suoi amici a coprirla. Il poliziotto si farà accompagnare da lei affinché possa interrogarla. Scopriamo insieme cosa succederà nel dettaglio.

La Promessa Anticipazioni 25 maggio 2025: Cruz e Petra pronte a fermare le nozze di Jana e Manuel

I brutti presentimenti di Jana si riveleranno fondati. La ragazza sta per affrontare il rivale più temuto e pericoloso: Cruz. Petra ha consegnato alla marchesa il quaderno di Maria, quello in cui la ragazza ha scritto il romanzo ispirato alle vicende e ai personaggi de La Promessa. Con la lettura di queste storie, la governante e la sua signora hanno scoperto delle nozze segrete di Jana e Manuel e ovviamente hanno intenzione di intervenire per fermare i due ragazzi. Hanno però bisogno di informazioni in più per sapere dove e quando si terrà la cerimonia. Cruz si farà avanti con suo figlio e con una scusa cercherà di farsi rivelare la data mentre Petra metterà sotto torchio Jana.

La Promessa Anticipazioni: Petra pronta a sviare i sospetti

Cruz e Petra faranno di tutto per scoprire la data del matrimonio e non molleranno la presa sino a quando non avranno la risposta che cercano. Per impedire che i due ragazzi capiscano quello che stanno facendo e per non farli correre ai ripari, la marchesa e la sua governante useranno ogni loro subdola qualità. Petra riconsegnerà a Santos il taccuino di Maria e lo inviterà a rimetterlo dove lo ha trovato prima che la sua proprietaria scopra della sua scomparsa e metta in allarme i promessi sposi. Il cameriere eseguirà quest’ordine, felice di poter seminare il panico ancora una volta.

Don Romulo rivela la verità a Burdina, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa il 25 maggio 2025

Don Romulo si è sacrificato per salvare Manuel e impedire che il giovane corresse dei pericoli. Il maggiordomo è al corrente dell’incontro tra il marchese e Don Gregorio, avvenuto poco tempo prima dell’assassinio dell’ex maggiordomo e per evitare che il ragazzo finisse tra la lista degli accusati, ha deciso di rivelare al sergente di aver scritto lui la lettera trovata tra gli oggetti personali dello scomparso e di aver inscenato la morte di Pia. Romulo racconterà di aver aiutato la collega a fingere di essersi suicidata e confesserà anche di averlo fatto per salvare la donna dalla furia del marito. Burdina chiederà di sapere dove si trovi la cameriera e si farà accompagnare da lei per interrogarla. Il poliziotto avrà il sospetto che Pia possa essere l’assassina che cerca… ma sarà davvero così?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.