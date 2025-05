La Promessa Anticipazioni 28 maggio 2025: Margarita tentenna a un passo dalle nozze con Ayala!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 maggio 2025 vedremo Margarita in ansia per il suo matrimonio. La marchesa non si sente felice e teme che non lo sarà mai. Che cosa sta succedendo? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento il 28 maggio 2025. Le anticipazioni della puntata in onda alle ore 19.40 su Rete4 ci rivelano che i preparativi delle sue nozze metteranno in ansia Margarita. La marchesa confesserà alla figlia di non essere convinta che il suo nuovo matrimonio la renderà felice come il primo e avrà il terrore che le cose tra lei e il suo futuro marito non vadano per il meglio. Intanto Martina, dopo essersi scusata con Julia, passerà insieme a lei e Curro una bella mattinata di gioco. Simona si renderà conto che Catalina è esausta e chiederà a Pelayo spiegazioni. Il conte si rifiuterà di dirle qualsiasi cosa. Tra Teresa e Marcelo i rapporti saranno sempre più tesi, esattamente come quelli tra Vera e sua madre, che vuole indietro i soldi che la figlia ha sottratto al padre.

La Promessa Anticipazioni 28 maggio 2025: Margarita piena di dubbi a un passo dalle nozze

Le nozze tra Ayala e Margarita sono molto vicine e continuano i preparativi per questo grande giorno. La marchesa non sembra entusiasta come dovrebbe e riuscirà finalmente a confidare alla figlia quello che le passa per la mente. Margarita rivelerà a Martina di non essere felice come dovrebbe e di aver paura di non riuscire a esserlo come al tempo del suo primo matrimonio. Martina cercherà di farla sorridere e la spingerà a godersi questo momento senza farsi troppe domande in merito.

La Promessa Anticipazioni: Simona preoccupata per Martina

Dopo aver chiesto scusa a Julia per averle intimato di lasciare la tenuta, Martina passerà una bella mattinata in compagnia della ragazza e di Curro. I tre giocheranno a badminton si divertiranno moltissimo. Intanto Simona si renderà conto che Catalina è stanca e affaticata. La cuoca, che ama profondamente la marchesina sin da quando era bambina, sarà molto preoccupata e chiederà spiegazioni a Pelayo ma il conte de Añil non vorrà dirle nulla. Cosa nasconderà? Ci sarà un segreto che molto presto la marchesina sarà costretta a rivelare a tutti?

Teresa in crisi con Marcelo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Amalia ha minacciato Vera e non ha intenzione di lasciare in pace sua figlia se non otterrà una delle due cose che le ha chiesto, ovvero il suo ritorno a casa o la restituzione del denaro che la giovane ha sottratto a suo padre. La cameriera sarà in difficoltà perché non possiede più la borsa con i soldi e non vuole di certo tornare a palazzo. Dovrà quindi subire ancora le pressioni di sua madre. Intanto cresceranno le tensioni tra Teresa e Marcelo. Il giovane continua a combinare guai e la cosa sta infastidendo sua moglie, che ha paura di perdere il posto. Situazione molto diversa tra Petra e Santos; i due vanno sempre più d’accordo e sono sempre più pericolosi.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.