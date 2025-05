La Promessa Anticipazioni 29 maggio 2025: Manuel furioso contro Cruz. Don Alonso gli darà una mano?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 29 maggio 2025. Nell'episodio della Soap vedremo Manuel deluso da Cruz. Il marchese racconterà a suo padre quello che è successo e spererà nel suo aiuto ma...

Manuel è furioso contro sua madre che ha impedito le sue nozze con Jana. Nella puntata de La Promessa in onda il 29 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Il giovane marchese rivelerà tutto a Don Alonso e gli dirà di essere deluso dal comportamento di Cruz. Il ragazzo spererà di avere l’appoggio di suo padre e cercherà di convincerlo a dargli una mano. Intanto Vera confiderà a Lope del ricatto di sua madre e il cuoco la spingerà denunciare la marchesa. Ayala e Margarita discuteranno del loro trasferimento a casa del conte una volta che saranno sposata. Ignacio spingerà la futura moglie a convincere sua figlia a vivere con loro. Margarita ci proverà ma sua Martina le dirà di no e sarà più che mai determinata a rimanere dagli zii; per questo chiederà loro il permesso per poter restare. Alonso e Cruz saranno felici di averla ancora tra loro.

La Promessa Anticipazioni 29 maggio 2025: Manuel spera nell’aiuto di Alonso

Cruz ha impedito le nozze di Manuel e Jana. La marchesa è riuscita a scoprire il giorno del loro matrimonio e si è presentata in chiesa sabotando l’evento e riportando suo figlio alla tenuta. Jana si è invece rintanata a casa di Ramona, speranzosa di non subire l’ira della marchesa, ovviamente furiosa con lei. Ma a essere infuriato sarà anche Manuel, che ha capito come sua madre sia riuscita a capire tutto. Il ragazzo racconterà a suo padre come si sono svolti i fatti e spererà che Don Alonso gli dia una mano. Il marchese sarà però sconvolto quanto sua moglie e non potrà permettere che il suo erede sposi davvero una cameriera. Per questo affilerà anche lui le armi contro queste nozze che non devono essere celebrate né ora né mai.

La Promessa Anticipazioni: Lope consiglia a Vera di dire la verità ad Amalia

Amalia ha ricattato Vera e la sta tormentando per riavere i suoi soldi. La ragazza confiderà tutto a Lope e il cameriere la spingerà incastrare la marchesa, rivelando a sua madre che il borsone con i suoi soldi è stato trovato da Cruz, che se n’è impossessata. La giovane riuscirà a rivelare tutto questo alla duchessa? Intanto Teresa informerà tutta la servitù di quanto successo tra Manuel e Jana. I domestici rimarranno senza parole e si chiederanno quale sarà il futuro della loro collega, che al momento è ancora nascosta a casa di Ramona ma vorrebbe tornare il prima possibile alla tenuta.

Martina rifiuta di andare a vivere da Ayala, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Margarita tentenna a un passo dalle nozze. La donna ha rivelato a sua figlia di non sentirsi felice come dovrebbe per il suo matrimonio e di avere paura che non potrà mai esserlo, almeno non quanto lo è stata la prima volta. La marchesa dovrà però soffocare velocemente questi sentimenti e tornare a pensare al suo futuro con Ayala. I due rifletteranno sul trasferimento, dopo le nozze, a casa del conte. Ignacio spingerà la sua futura moglie a convincere Martina a vivere con loro e Margarita tenterà di vincere le remore della sua bambina, che però come prevedibile si rifiuterà categoricamente. La giovane chiederà ai suoi zii di poter rimanere alla tenuta e Cruz e Alonso glielo concederanno con grande piacere.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.