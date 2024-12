La Promessa Anticipazioni dal 23 al 29 dicembre 2024: Catalina scopre che Pelayo le ha mentito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 23 al 29 dicembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

La Promessa non va in vacanza e ci aspetta su Rete4 alle ore 19.35, dal lunedì alla domenica, compreso il 25 e il 26 dicembre 2024, in cui andrà in onda con un doppio episodio. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate della Soap dal 23 al 29 dicembre 2024.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 23 al 29 dicembre 2024

Puntata di Lunedì 23 dicembre 2024

Salvador è disilluso e non intende rimanere più alla tenuta. Il ragazzo comunica a Maria di voler lasciare La Promessa e questo perché Don Romulo non intende dargli la promozione come primo valletto. La Fernandez riesce però a convincerlo a rimanere. Jimena accetta il consiglio dei genitori e propone a Manuel di ricominciare insieme a Madrid. Il marchese si rifiuta categoricamente di muoversi dalla sua casa e le ribadisce che il loro matrimonio è finito. Curro continua ad accusare Martina di essersi comportata in modo molto immaturo, fingendo un malore per impedire a sua madre di uscire con Ayala. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 23 dicembre 2024

Puntata di Martedì 24 dicembre 2024

Don Lorenzo e Mr. Cavendish sono più che mai in sintonia. I due prendono nuovi accordi e l’inglese decide di procedere a eliminare Pelayo. Manuel intanto ha una brutta lite con Cruz per via di Jimena mentre Pia e Virtudes discutono sullo stato di salute della giovane. Abel convoca i marchesi per rivelare loro il segreto di Jimena mentre Mercedes confessa a Vera di trovarla molto somigliante alla figlia dei duchi de Carril. Cavendish è pronto a far fuori Pelayo ma all’improvviso compare Catalina. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 24 dicembre 2024

Puntata di Mercoledì 25 dicembre 2024

Abel confessa a Manuel e ai marchesi la verità sulla falsa gravidanza di Jimena. Il dottore decide di essere sincero una volta per tutte e questa notizia permette a Manuel di avere un motivo per annullare il suo matrimonio. Catalina intanto riesce a salvare Pelayo dalle mani di Cavendish ma, ora che sa tutto, non può perdonare le bugie che il fidanzato le ha detto per tutto questo tempo. Virtudes continua ad avere degli attacchi di panico, con conseguenti problemi respiratori. La ragazza comincia a pensare che sia meglio lasciare la tenuta. Anche Salvador crede che sia arrivato il momento di andarsene. Il ragazzo si sente schiacciato dalle continue pressioni di Don Romulo. Ayala e Margarita approfondiscono la loro conoscenza e il loro rapporto continua segretamente. Martina non lo deve sapere, soprattutto dopo quello che ha fatto. La ragazza continua inoltre a impedire a sua madre di passare del tempo con il conte. Mercedes ripete ancora una volta che Vera somiglia moltissimo alla figlia dei Duchi De Carril. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 25 dicembre 2024

Puntata di Giovedì 26 dicembre 2024

Jana e Manuel fanno molta fatica a scusare Abel per le bugie che ha raccontato e di cui è stato complice. Nonostante tutto, i due ragazzi accoglieranno con favore un suo consiglio riguardo a Jimena. Cruz intanto ha una conversazione con il Duca De Los Infantes con il quale cerca di prendere tempo e di impedire a Manuel di partire per Madrid con la moglie. Candela scopre che Virtudes sta pensando di andarsene ed elabora un piano per farla rimanere. Don Romulo e Pia sono sempre più convinti che il denaro trovato da Maria sia dei marchesi ma l’atteggiamento di Petra comincia a insospettirli. La cameriera è in realtà preoccupata per la relazione tra Ayala e Margarita e li sta tenendo d’occhio sia per capire a che gioco stia giocando il suo amante sia per riportare notizie a Cruz. Catalina non riesce a capacitarsi che Pelayo le abbia mentito in questo modo. La ragazza sta vivendo un mix di emozioni, tra rabbia, tristezza e paura. Il conte sta cercando in tutti i modi il suo perdono. Salvador invece commette un altro errore e mette a rischio i suoi rapporti con Don Romulo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 26 dicembre 2024

Puntata di Venerdì 27 dicembre 2024

Dopo aver scoperto delle bugie di Jimena, Cruz si è convinta a spalleggiare il figlio per l’annullamento del matrimonio. In attesa di scoprire se sia possibile o no ottenerlo, guadagna tempo con i duchi. Riesce però a ottenere solo due giorni. Catalina interroga Don Lorenzo per sapere tutta la verità sui traffici ma il Capitano nega di essere coinvolto con Pelayo e si rifiuta di dirle qualcosa. Martina invece non vuole un confronto con sua madre e si mostra molto maleducata. Maria chiede a Pia di fare da intermediaria tra Don Romulo e Salvador affinché quest’ultimo possa diventare primo valletto. Il maggiordomo è però convinto che il ragazzo non sia adatto. Don Lorenzo scopre che Pelayo, preoccupato a causa della minaccia di Cavendish, ha dato le armi all’inglese e lo ha lasciato andare via senza pagare. Il Capitano, furioso, accusa il conte e gli intima di ripagare il tutto con il suo denaro. Jimena convoca Maria nella sua stanza e la minaccia di non lasciarla andare se lei non le rivelerà chi è l’amante di suo marito. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 27 dicembre 2024

Puntata di Sabato 28 dicembre 2024

Catalina è furiosa e non si presenta all’appuntamento con padre Fermin e Cruz si infuria. Pelayo, che non vuole rinunciare alle nozze, decide di andarci da solo. Virtudes ringrazia Teresa per il suo aiuto e le comunica che presto lascerà la tenuta per poter rinsaldare i suoi rapporti con il fratello. Jimena non riesce a non essere ossessionata dal desiderio di scoprire chi sia l’amante di Manuel. La giovane interroga tutti i domestici e Jana, allo stremo, è costretta a rivelare a Manuel quello che sta facendo la moglie. Il marchese decide di intervenire e intima alla giovane di smetterla. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 28 dicembre 2024

Puntata di Domenica 29 dicembre 2024

Don Romulo comunica a Salvador di non considerarlo all’altezza di diventare primo valletto mentre Pelayo è determinato a riconquistare Catalina ma non riesce a convincerla a dargli l’opportunità di scusarsi. Intanto Pia propone a Virtudes un modo per andare a trovare suo fratello senza però rinunciare al suo lavoro. Jimena, da sola nell’hangar, trova le fotografie che Manuel ha scattato e che lo ritraggono insieme a Jana durante la loro fuga in spiaggia. La ragazza capisce tutta la verità… proprio quella che non si aspettava. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 29 dicembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.