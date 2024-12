La Promessa Anticipazioni 25 dicembre 2024: Abel confessa tutta la verità a Manuel e Jana. Si scatena il caos!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella lunga puntata de La Promessa, in onda il 25 dicembre 2024 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Abel confesserà a Manuel e a i marchesi la verità sulla finta gravidanza di Jimena.

Comincia la programmazione di Natale de La Promessa. La Soap il 25 dicembre 2024 andrà in onda con una puntata molto lunga, a partire dalle ore 19.35 sino alle ore 21.20 circa, sempre su Rete4. Le avventure di Jana e Manuel prenderanno il posto di 4 di Sera, che non sarà trasmesso né la sera di Natale né in quella di Santo Stefano e nemmeno il 1° gennaio 2024. Ma vediamo insieme cosa vedremo nell’episodio “natalizio” del 25. Abel deciderà di rivelare a tutti la verità. Riunirà Manuel e i marchesi per raccontare loro di aver aiutato Jimena a fingere di essere incinta. Questa rivelazione lascerà tutti senza parole. Catalina invece, dopo aver salvato la vita a Pelayo, dovrà fare i conti con le sue bugie. La marchesina sarà furiosa con il suo compagno. Virtudes continuerà ad avere attacchi di panico mentre Salvador si sentirà sempre più pressato dai giudizi – purtroppo non positivi – di Don Romulo. Il cameriere continuerà a voler lasciare la tenuta. Ayala e Margarita approfondiranno la loro conoscenza ma cercheranno di non fare notare niente a Martina. La ragazza non dovrà sapere di loro. Mercedes proseguirà nel dire che Vera somiglia alla figlia dei duchi De Carril.

La Promessa Anticipazioni 25 dicembre 2024: Abel rivela tutta la verità

Dopo aver confessato ad Abel e Jana del suo matrimonio infelice e aver ricevuto da loro comprensione, Abel ha deciso di dire tutta la verità ai suoi amici. Il dottore, nonostante le minacce di Jimena, non se la sentirà più di tenere per sé il drammatico segreto della finta gravidanza e deciderà di agire, una volta per tutte. Chiamerà quindi sia Manuel che i marchesi, affinché sentano tutti quello che avrà loro da dire. Il medico parlerà loro molto chiaro e confesserà ogni cosa, lasciando ovviamente senza parole sia Cruz e suo marito che Manuel stesso. Intanto Virtudes continuerà ad avere degli attacchi di panico, che le creeranno sempre più spesso delle crisi respiratorie.

La Promessa Anticipazioni: Catalina salva Pelayo ma la verità fa troppo male

Pelayo ha rischiato di morire. Se non fosse stato per Catalina, comparsa all’improvviso e capace di minacciare a Mr. Cavendish, il conte sarebbe morto. La marchesina ha salvato il suo amato ma si troverà a fare i conti con una verità assurda e dolorosissima. Si renderà conto che il conte le ha mentito per tutto questo tempo e il peso di questa situazione è talmente tanto grande, da non lasciarla respirare. Virtudes intanto, preoccupata per i suoi attacchi, comincerà a pensare di lasciare la tenuta, così come lo penserà Salvador. Il giovane, pressato da Don Romulo e dai suoi giudizi, continuerà a voler abbandonare La Promessa. Maria però non sarà d’accordo.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Ayala e Margarita si nascondono da Martina

Martina sta facendo di tutto per tenere Ayala lontano da sua madre. I due però vogliono continuare a frequentarsi e per questo decideranno di vedersi di nascosto. Faranno in modo che la ragazza non li scopra e quindi non possa mettere loro i bastoni tra le ruote. Ma il loro atteggiamento finirà per far insospettire ancora di più Petra, che li terrà d’occhio. Intanto Vera dovrà stare attenta. Mercedes continuerà a dire che lei assomiglia tantissimo alla figlia dei Duchi De Carril.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.