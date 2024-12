La Promessa Anticipazioni 24 dicembre 2024: Pelayo sta per morire ma Catalina appare all'improvviso e lo salva!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 24 dicembre 2024 su Rete4 vedremo che Mr. Cavendish proverà. a uccidere Pelayo ma Catalina, comparsa all'improvviso, salverà la vita al conte. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

La Promessa continua a essere trasmessa anche durante la settimana di Natale 2024. La programmazione natalizia della Soap non prevede stop anzi. In attesa di scoprire le novità della Soap che ci attendono nelle feste, scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda il 24 dicembre 2024, in onda su Rete4 alle ore 19.35. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Don Lorenzo e Mr. Cavendish si accorderanno per portare avanti i loro affari senza Pelayo. L’inglese si appresterà a liberarsi del ragazzo, che è diventato una palla al piede. I due si incontreranno per l’ultimo scambio e il conte rischierà di essere ucciso. Diciamo rischierà perché l’inaspettato e improvviso arrivo di Catalina impedirà che ciò avvenga. La marchesina salverà il suo amato ma scoprirà tutte le sue bugie. Manuel avrà una dura discussione con Cruz per via di Jimena mentre Mercedes si rivolgerà a Vera e le dirà di trovarla molto somigliante alla figlia dei duchi De Carril. Abel, stanco di mentire, si appresterà a dire tutta la verità sia ai marchesi che a Jana e Manuel.

La Promessa Anticipazioni 24 dicembre 2024: Pelayo rischia di morire ma arriva Catalina

Pelayo è spacciato più che mai. Mr. Cavendish ha intenzione di ucciderlo e stavolta di farlo davvero. L’inglese ha preso accordi con Don Lorenzo e i due hanno pattuito di continuare a collaborare senza il peso del conte, che invece vorrebbe chiudere i rapporti con il terribile Cavendish. Questa decisione è stata la sua condanna a morte. Il britannico deciderà di agire e punterà la pistola contro il suo scomodo socio. Ma il proiettile non verrà sparato. Dal nulla comparirà Catalina, anche lei armata, e minaccerà Mr. Cavendish di sparargli un colpo se lui farà lo stesso. La marchesina, dopo aver saputo dell’incontro tra il suo fidanzato e il misterioso uomo con cui lui ha a che fare da tempo, ha deciso di seguirli. La sua curiosità si rivelerà provvidenziale, visto che riuscirà a salvare la vita a Pelayo ma ne scoprirà, con molto dolore, tutte le bugie.

La Promessa Anticipazioni: Manuel in crisi a causa di Jimena

Manuel si è rifiutato di accettare la proposta dei Duchi di trasferirsi a Madrid. Il ragazzo ha ribadito a Jimena di amare un’altra donna e che, per questo, non ha alcuna intenzione di darle una seconda chance. La ragazza ha tentato in tutti i modi di convincerlo a partire con lei ma il marchesino è determinato a non darle retta. Purtroppo questa situazione lo porterà nuovamente a discutere con sua madre Cruz, che vuole in ogni modo salvare il buon nome della famiglia ma soprattutto non vuole dover restituire la dote della nuora. Intanto Pia e Virtudes si confronteranno sullo stato di salute della ragazza.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Abel pronto a dire la verità e stavolta tutta la verità!

Abel non riuscirà più a mantenere il segreto che lui e Jimena custodiscono. Nonostante le minacce che la marchesina continua a rivolgergli, il medico ha deciso di dire tutta la verità e stavolta per intero. Il dottore si appresterà a raccontare ai marchesi così come a Manuel e Jana che la figlia dei duchi ha finto di essere incinta e che lui, per avere una chance con Jana, le ha dato manforte e l’ha aiutata. Intanto Mercedes rivelerà a Vera di trovarla molto somigliante alla figlia dei duchi de Carril. La ragazza sarà in pericolo? La sua identità verrà svelata?

