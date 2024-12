La Promessa Anticipazioni 29 dicembre 2024: Jimena scopre che è Jana l'amante di Manuel!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 29 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Jimena scoprirà che l'amante di Manuel è Jana e potrebbe perdere la testa. La cameriera sarà in pericolo?

La verità viene a galla e Jana potrebbe essere in pericolo. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 29 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Jimena scoprirà che l’amante di Manuel è la dolce e bionda cameriera di cui si è sempre fidata. Per la marchesina sarà una brutta sorpresa e potrebbe persino perdere completamente il controllo. Don Romulo invece comunicherà a Salvador di non considerarlo all’altezza di diventare primo valletto mentre Pelayo vorrà riconquistare Catalina ma lei non gli vorrà concedere alcuna opportunità per scusarsi. Pia proporrà a Virtudes di andare a trovare suo fratello, chiarire con lui ma poi tornare alla tenuta, non rinunciando al suo lavoro. La giovane accetterà?

La Promessa Anticipazioni 29 dicembre 2024: Jimena scopre che Jana è l’amante di Manuel

Jimena è ossessionata da dover scoprire chi è l’amante di Manuel. La ragazza sta facendo di tutto per capire chi sia la donna che le ha portato via il marito e a pagarne le conseguenze sono i domestici. Maria è stata persino minacciata e ha passato dei brutti momenti in compagnia della marchesina. Jana è stata costretta a intervenire e ha informato il Lujàn di quanto sta accadendo. Il ragazzo ha quindi affrontato sua moglie e le ha intimato di smetterla immediatamente. Jimena, rimasta da sola nell’hangar – dopo la discussione con il marito - trova le foto di Jana e Manuel, scattate durante la fuga dei due in spiaggia e comprende che la donna che sta cercando da giorni è proprio la cameriera di cui si è fidata per anni… sbagliandosi di grosso. La ragazza sarà una vera propria furia e potrebbe diventare un pericolo per la nostra amata biondina.

La Promessa Anticipazioni: Pelayo cerca di aver il perdono di Catalina

Catalina non perdona e pare proprio decisa a non sposarsi più. La marchesina non si è presentata all’incontro con padre Fermin e la cosa ha fatto infuriare Cruz. Pelayo non ha ancora perso la speranza di poter convolare a nozze con la sua amata ma soprattutto di avere da lei il perdono. Cercherà quindi in tutti i modi di averlo ma invano. Non riuscirà infatti a ottenere neanche un momento per parlare con lei e chiarire. Tra di loro sarà tutto finito? Non ci sarà più speranza di ricucire?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Don Romulo gela Salvador

Salvador vuole andarsene e lo vuole fare in fretta. Il ragazzo ha capito che non c’è più posto per lui alla tenuta, non dopo che ha fallito la prova per diventare primo valletto. Il giovane cameriere vorrebbe che Maria lo seguisse ma la Fernandez ha chiesto a Pia di fare da intermediaria tra il suo innamorato e il maggiordomo, affinché le cose si sistemassero. Il risultato non sarà dei migliori. Don Romulo confermerà a Salvador di non ritenerlo adatto al ruolo e di non avere più molta fiducia in lui. Intanto Pia si occuperà anche di Virtudes, alla quale proporrà di raggiungere suo fratello, di chiarire con lui ma di tornare al più presto a La Promessa, per riprendere il suo lavoro.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.