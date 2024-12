La Promessa Anticipazioni 26 dicembre 2024: Catalina non perdona! Tra lei e Pelayo è finita?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella lunga puntata de La Promessa, in onda il 26 dicembre 2024 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina non trova la forza di perdonare Pelayo. E ora?

La Promessa va in onda, con una puntata lunghissima – dalle 19.35 alle 21.20 – anche il 26 dicembre 2024. Scopriamo insieme cosa vedremo nel giorno di Santo Stefano su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Catalina farà molta fatica a perdonare Abel. Nel cuore della ragazza si faranno largo un mix di emozioni. Salvador commetterà un altro errore e metterà a rischio i suoi rapporti con Don Romulo mentre Petra, insospettita dal loro atteggiamento, terrà d’occhio Ayala e Margarita. Jana e Manuel non riusciranno a credere che Abel abbia fatto quello che ha fatto mentre Cruz cercherà di prendere tempo con il Duca De Los Infantes, in modo da impedire al figlio di partire. Ora che la marchesa conosce la verità, non potrà certo permettere questa partenza. Candela scoprirà che Virtudes vuole andarsene e penserà a un piano per fermare la ragazza mentre Don Romulo e Pia saranno sempre più convinti che il denaro trovato sia dei marchesi.

La Promessa Anticipazioni 26 dicembre 2024: Catalina non riesce a perdonare Pelayo

Pelayo ha rischiato di morire. Catalina gli ha salvato la vita ma questo è costato caro a entrambi. Ora la marchesina è totalmente al corrente dei traffici del suo fidanzato e delle sue bugie. La ragazza non riuscirà a perdonare il suo innamorato. In lei ci sarà un mix di rabbia, risentimento e amore, che la porteranno presto a prendere delle decisioni molto importanti per la sua vita. Il conte le chiederà più volte scusa ma non sortirà purtroppo grande effetto. Candela scoprirà invece che Virtudes sta pensando di andarsene ed escogiterà un piano per fermarla e farla rimanere alla tenuta, insieme a sua madre.

La Promessa Anticipazioni: Cruz prende tempo. Manuel non se ne andrà mai e poi mai

Abel ha confessato tutta la verità e sia Jana e Manuel che i marchesi saranno furiosi con lui e faticheranno a perdonarlo. Cruz, ora certa di avere in mano un motivo per far annullare il matrimonio tra suo figlio e Jimena senza che la sua famiglia ne paghi le conseguenze, prenderà tempo con il Duca De Los Infantes che, durante una conversazione con lei, insisterà affinché la partenza di sua figlia e il marito per Madrid avvenga immediatamente. Intanto Salvador farà un altro errore molto grave e stavolta metterà a rischio il suo intero rapporto con Don Romulo.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Ayala e Margarita si nascondono. Petra li tiene d’occhio

Ayala e Margarita continueranno a frequentarsi ma di nascosto, affinché Martina non possa mettersi più in mezzo. Il loro atteggiamento sarà molto strano e desterà i sospetti di Petra. La cameriera li terrà d’occhio. La domestica riceverà il compito di controllare i due anche da Cruz. Intanto Don Romulo e Pia si convinceranno sempre di più che i soldi trovati da Maria appartengano ai marchesi. Ma si sbaglieranno di grosso.

