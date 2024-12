La Promessa Anticipazioni 27 dicembre 2024: Cruz vuole l'annullamento del matrimonio tra Manuel e Jimena!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 27 dicembre 2024 su Rete4 vedremo che Cruz cercherà di ottenere l'annullamento del matrimonio tra suo figlio e Jimena mentre Don Lorenzo vorrà un risarcimento da Pelayo. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Il nuovo appuntamento con La Promessa ci aspetta il 27 dicembre 2024, alle ore 19.35, su Rete4. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, che non si è fermata per Natale, ci rivelano che Cruz – dopo aver ascoltato la verità da Abel – si convincerà a spalleggiare su figlio. La marchesa vorrà ottenere l’annullamento del matrimonio tra Jimena e Manuel e cercherà di prendere tempo con il Duca, ottenendo però solo due giorni. Intanto Catalina chiederà a Don Lorenzo di dirle se fosse o meno al corrente dei traffici del suo fidanzato. Il Capitano negherà di averlo mai saputo e poi, dopo aver scoperto che Pelayo ha lasciato le armi a Mr. Cavendish senza che questi lo pagasse, pretenderà dal conte un risarcimento. Maria chiederà a Pia di aiutare Salvador e fare da intermediaria tra lui e Don Romulo. Jimena, sempre più ossessionata da sapere chi sia l’amante di suo marito, sequestrerà la Fernandez nella sua stanza e la minaccerà di non farla mai più uscire se lei non le dirà la verità. Martina negherà a sua madre di avere un confronto e si comporterà in modo sempre più maleducato.

La Promessa Anticipazioni 27 dicembre 2024: Cruz vuole annullare il matrimonio tra Manuel e Jimena

Abel ha confessato tutta la verità. Il dottore ha rivelato a tutti, marchesi compresi, che Jimena ha finto la gravidanza e che lui le ha dato una mano. Manuel e Jana sono sconvolti e faticano a perdonare il medico mentre Cruz avrà ben altro a cui pensare che scusare il dottore. La marchesa dovrà occuparsi di fermare il Duca, che continua a insistere per il trasferimento della figlia e del genero a Madrid. La nobile cercherà di prendere tempo per capire come procedere per l’annullamento delle nozze di suo figlio. Cruz, per la prima volta, spalleggerà suo figlio ma solo perché ora la sua separazione non causerà alcun danno alla sua famiglia, non se la colpevole è la figlia dei duchi.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo mente a Catalina e si infuria contro Pelayo

Catalina ha salvato Pelayo da morte certa ma dopo aver scoperto la verità su di lui, si è allontanata. La marchesina non riesce a perdonare il suo innamorato per le bugie che le ha raccontato e trova il suo comportamento inaccettabile. La marchesina vorrà sapere da Don Lorenzo se lui fosse al corrente dei traffici del suo fidanzato ma il De La Mata negherà qualsiasi tipo di coinvolgimento e di conseguenza non le dirà nulla. Intanto il Capitano scoprirà che il conte ha lasciato che Mr. Cavendish prendesse le armi ma senza pagare. Il patrigno di Curro esigerà di avere i suoi soldi e costringerà Pelayo a saldare il debito di tasca sua.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Jimena sequestra Maria

Martina continuerà a negare a sua madre un confronto lucido e diretto e questo atteggiamento finirà per farla sembrare maleducata. Intanto Maria chiederà a Pia di fare da intermediaria tra Don Romulo e Salvador, affinché i due si chiariscano. Il maggiordomo spiegherà di avere sempre più dubbi sul fatto che il giovane sia adatto a diventare primo valletto. Jimena, ormai ossessionata dal dover scoprire chi è l’amante di suo marito, sequestrerà la Fernandez nella sua stanza e le imporrà di dirle quello che sa, se vorrà uscire dalla camera.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 29 dicembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.