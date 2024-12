La Promessa Anticipazioni 23 dicembre 2024: Salvador vuole andarsene, per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 23 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Salvador non se la sentirà più di rimanere alla tenuta.

La Promessa non si ferma e continua ad andare in onda anche durante la settimana di Natale 2024. La Soap ci riserverà grandi sorprese e le scopriremo giorno dopo giorno. Intanto scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda il 23 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4. Le Anticipazioni ci rivelano che Salvador non vorrà più rimanere alla tenuta. Il ragazzo si sentirà inadeguato a restare a servizio dei marchesi e questo dopo aver fallito la sua prova per diventare primo valletto e dopo aver subito la dura ramanzina di Don Romulo, avvenuta purtroppo davanti a tutti. Il giovane informerà Maria di aver preso la sua decisione e le chiederà di seguirlo. Intanto Jimena penserà che la proposta dei suoi genitori possa davvero salvare il suo matrimonio e chiederà a Manuel di partire per Madrid. Il marchese si rifiuterà categoricamente di darle retta e le dirà ancora una volta che il loro matrimonio è finito. Curro invece continuerà ad accusare Martina di comportarsi come una bambina. Il suo atteggiamento e le sue bugie – per evitare che sua madre frequenti Ayala – stanno diventando veramente maleducato.

Leggi anche La Promessa, Programmazione Natale 2024: Cambia il palinsesto della Soap di Rete4

La Promessa Anticipazioni 23 dicembre 2024: Salvador vuole andarsene

Maria ha spinto Salvador a impegnarsi per prendere il posto di primo valletto. Il ragazzo però non si sta rivelando all’altezza. Don Romulo lo ha messo alla prova più volte ma lui purtroppo non è stato in grado di portare a termine gli incarichi a lui dati e anzi ha combinato dei veri pasticci. Per questo motivo il maggiordomo lo ha redarguito in modo molto pesante, purtroppo anche davanti ai suoi amici. Questo ha reso Salvador molto nervoso ma soprattutto disilluso. Il ragazzo ha quindi pensato di lasciare la tenuta, certo di non poter più avere un futuro nella dimora dei marchesi. Informerà quindi la Fernandez delle sue decisioni ma lei non ne sarà per nulla entusiasta e cercherà di dissuaderlo.

La Promessa Anticipazioni: Manuel si rifiuta di trasferirsi a Madrid

Manuel è nei guai con i suoceri e continuerà a esserlo, visto che si rifiuta categoricamente di trasferirsi a Madrid come loro hanno suggerito. I Duchi De Los Infantes hanno pensato di salvare il matrimonio della loro figlia, allontanando sia lei che il marito dalla tenuta dei Lujàn. Il marchese dovrebbe quindi fare le valigie immediatamente e dirigersi verso la capitale. Jimena, che non ha ancora gettato la spugna, lo pregherà di farlo e spererà che loro possano recuperare il loro rapporto. Manuel però non ci starà e ribadirà alla consorte di non essere innamorato di lei e che tra loro è tutto finito.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Curro deluso da Martina

Martina sta facendo di tutto per tenere Ayala lontano dalla madre. La ragazza è convinta che il conte non sia un buon partito – e ha pure ragione – ma i metodi che sta usando, la stanno rendendo antipatica e maleducata. Curro la rimprovererà per aver persino finto un malore, per evitare che Margarita uscisse con il suo corteggiatore. Il barone cercherà di convincere la marchesina a mollare la presa e a lasciare che sia la sua mamma a decidere del suo futuro e a non metterle il bastone tra le ruote, proprio ora che potrebbe rifarsi una vita, dopo la dolorosa scomparsa di Don Fernando.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 29 dicembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.