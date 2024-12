La Promessa Anticipazioni 28 dicembre 2024: Jimena ossessionata dall'amante di Manuel. Il marchese deve intervenire

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 28 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Jimena non smetterà di tormentare i domestici per sapere chi sia l'amante di Manuel.

Jimena rischierà di perdere completamente il controllo, di nuovo! Nella puntata de La Promessa in onda il 28 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, la marchesina sarà sempre più ossessionata dal sapere chi è l’amante di Manuel. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Jana, dopo quanto successo a Maria – sequestrata dalla nobile – deciderà di informare Manuel di quello che sta combinando la moglie. Il marchese sarà costretto a intervenire. Intanto Catalina sarà sempre più furiosa e non si presenterà all’appuntamento con padre Fermin. Cruz si infurierà mentre Pelayo, che non vorrà rinunciare alle nozze, si recherà da solo al colloquio con il sacerdote. Virtudes ringrazierà Teresa per l’aiuto ricevuto e le comunicherà di essere in procinto di lasciare la tenuta per tentare di ricucire i rapporti con suo fratello.

La Promessa Anticipazioni: Jimena sta perdendo il controllo, di nuovo!

Manuel ha confessato a tutta la sua famiglia di amare un’altra donna. Il marchese ha voluto essere sincero con tutti, soprattutto con sua moglie, affinché lei capisse che tra loro non ci potrà più essere alcun rapporto. Peccato che la marchesina non solo non abbia gettato la spugna ma sia diventata completamente ossessionata dall’idea di sapere chi sia l'amante di suo marito, ovvero la donna che le ha rubato tutto. Jimena si è inizialmente convinta che potesse essere Blanca ma non ne ha avuto conferma. Per questo motivo ha continuato a pungolare i domestici affinché le dicessero la verità.

La Promessa Anticipazioni 28 dicembre 2024: Jana chiede a Manuel di fermare Jimena

Jimena sarà sempre più ossessionata dallo scoprire chi sia l’amante di Manuel. Purtroppo continuerà a perdere il controllo e dopo aver sequestrato Maria, minacciandola di tenerla nella sua camera se lei non le avesse detto tutto, riprenderà a pungolare tutti gli altri domestici. Jana sarà costretta a intervenire. La domestica informerà Manuel e lo costringerà a intimare alla moglie di fermarsi. Riuscirà il marchese a frenare la consorte oppure il suo intervento peggiorerà le cose?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina non si presenta all’appuntamento con padre Fermin

Catalina non perdona e non ha alcuna intenzione di farlo. È troppa la delusione che la ragazza prova per le bugie che il suo fidanzato le ha raccontato e le nozze sembreranno a rischio. La marchesina non si presenterà all’appuntamento con padre Fermin e Cruzi si arrabbierà moltissimo. Pelayo invece, che non vorrà rinunciare alle sue nozze, deciderà di parlare con il sacerdote da solo. Intanto Virtudes ringrazierà Teresa per l’aiuto che le ha dato e le comunicherà che presto lascerà la tenuta per provare a riconciliarsi con il fratello.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.