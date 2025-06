La Promessa Anticipazioni dal 22 al 28 giugno 2025: Manuel rinuncerà al suo titolo per Jana mentre Margarita lascia Ayala!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di giugno 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 22 al 28 giugno 2025 su Rete4.

Vediamo insieme le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 22 al 28 giugno 2025. Prima di scoprire le anticipazioni complete degli episodi, ecco un piccolo riassunto di cosa vedremo: Manuel sarà pronto a rinunciare al suo titolo pur di avere al suo fianco Jana. La ragazza lo verrà a sapere da Cruz e si arrabbierà con il suo amato per non averle chiesto cosa ne pensasse prima di comunicarlo ai suoi genitori. Intanto Pelayo rivelerà a Don Ricardo di non essere felice della gravidanza di Catalina e di sperare che la giovane perda il bambino. La duchessa de Carril riconoscerà il valore di Lope e spingerà Vera a non abbandonarlo. Margarita, stanca dell'atteggiamento di Ayala, deciderà di annullare le nozze.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 22 al 28 giugno 2025

Domenica 22 giugno 2025

Manuel non ha intenzione di tornare indietro sui suoi passi e intende procedere con la sua vita insieme a Jana. I marchesi cercano di impedirgli di portare la ragazza a vivere nei piani alti ma il giovane è deciso più che mai. Intanto a La Promessa arriva la duchessa di Carril. La donna vuole capire cosa stia succedendo tra sua figlia e Lope. Don Romulo è ancora in prigione e le sue condizioni sono sempre più preoccupanti.

Lunedì 23 giugno 2025

La duchessa De Carril vuole tenere d’occhio Lope e vuole capire cosa stia succedendo tra sua figlia e il cuoco, che lei vorrebbe lontano da lei. Manuel conforta Catalina rivelandole di essere molto felice per la sua gravidanza. Intanto tra Martina e Ayala scoppia di nuovo la lite e Margarita si trova in difficoltà. La giovane marchesina si confida con Curro ma il bel momento si trasforma quasi subito in una discussione. Martina accusa il ragazzo di averle nascosto delle verità su di lui come quella su Jana, che lei ha scoperto – da Julia – essere sua sorella.

Martedì 24 giugno 2025

Jana deve affrontare le critiche di Petra, che l’accusa di essere un’arrivista e di essere sempre stata l’amante di Manuel. Intanto il marchesino continua a battersi affinché la sua amata abbia la sua stanza nel piano nobile e Don Alonso deve passare alle minacce. Il marchese cerca di spaventare il figlio minacciando il ripudio ma lui si dice pronto a rinunciare al suo titolo pur di avere accanto la sua innamorata. Martina picchia duro contro Curro e lo accusa di non essere stato sincero con lei e di aver dovuto scoprire da Julia che lui e Jana sono fratelli. Dopo di che gli chiede conferma di questa voce.

Mercoledì 25 giugno 2025

Jana non vuole partecipare alla festa in suo onore e confessa a Maria di sentirsi molto già di morale. Dopo lo scontro con Curro, Martina confida a sua madre che Ayala è tornato a minacciarla e stavolta Margarita prende provvedimenti e promette alla figlia che non permetterà mai più a nessuno di farle del male. Pelayo e Catalina informano la servitù della gravidanza e brindano gioiosi al grande evento. I marchesi non hanno ancora digerito la cosa e attaccano i due innamorati; solo Margarita prende le difese della nipote. Più tardi, Pelayo confida a Don Ricardo di non essere felice per il bambino in arrivo e questo perché il piccolo non è suo figlio. Il conte confessa di far finta di essere felice per non creare ulteriori scandali.

Giovedì 26 giugno 2025

Vera confessa a sua madre di essersi licenziata e di voler lasciare la tenuta per via di una furiosa lite avuta con Lope. La duchessa stupisce la figlia spingendola a non andarsene e ritenendo Lope un bravo ragazzo nonché un grande cuoco. Margarita è stanca dell’atteggiamento di Ayala e stanca del suo comportamento, decide di annullare il loro matrimonio. Il conte reagisce con stizza e le comunica di non avere alcuna intenzione di accettare questa decisione. Martina chiede a Julia di dirle la verità su quello che prova per Curro. La ragazza le confessa di non avere interessi romantici per il baronetto ma di pensare ancora a Paco.

Venerdì 27 giugno 2025

La duchessa continua a spingere Vera a rimanere alla tenuta e al fianco di Lope mentre Margarita decide di lasciare una lettera segreta a Cruz. Cosa avrà in mente? Catalina sprona Jana a darle del tu, visto che molto presto diventeranno cognate mentre la servitù è pronta alla festa in onore di Jana, che si trasformerà in una serata di eccessi. Il sergente Burdina comincia a pensare che Romulo stia coprendo qualcuno e che questi non sia altri che Manuel.

Sabato 28 giugno 2025

Dietro consiglio di Petra, Cruz affronta Jana e le confessa che suo figlio, per amore suo, lascerebbe per sempre la tenuta e rinuncerebbe al suo titolo. La ragazza rimane senza parole e non riesce a capire perché il suo amato non ne abbia parlato con lei. Decisa a capire cosa gli passi per la testa, Jana affronta Manuel. Pelayo confida a Don Ricardo di sperare che Catalina perda il bambino.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.