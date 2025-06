La Promessa Anticipazioni 22 giugno 2025: Manuel ha un unico sogno nel cassetto e non ci rinuncerà!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 giugno 2025 su Rete4 Manuel insiste perché Jana viva accanto a lui, nei piani nobili della tenuta ma Cruz e Don Alonso si oppongono con forza. Chi l'avrà vinta? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Manuel ha le idee chiare e nessuno lo fermerà, non più! Nella puntata de La Promessa in onda il 22 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il marchesino continuerà a sostenere che sia arrivato il momento che Jana si sposti a vivere nei piani nobili della tenuta e prenda ufficialmente il posto che le spetta come sua fidanzata. I suoi genitori non ne saranno però per nulla contenti e continueranno a battersi perché ciò non si realizzi mai. Intanto la duchessa De Carril tornerà a Palazzo, decisa a sapere cosa stia accadendo a Vera mentre per Don Romulo la permanenza in prigione sarà sempre più difficile. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 22 giugno 2025: Manuel non perderà mai e poi mai Jana

Da quanto è tornato dalla prigione, da cui è stato salvato da Don Romulo, Manuel ha puntato i piedi. Il ragazzo vuole e crede giusto che Jana smetta di dormire nella soffitta e smetta di lavorare alla tenuta. Il suo posto è accanto a lui, nei piani nobili del suo palazzo. La storia d’amore tra lui e la cameriera non è più un segreto e non è quindi più necessario che i due si nascondano. Per questo motivo Jana deve vivere insieme alla sua futura famiglia. Il figlio di Cruz e Don Alonso intende procedere con le nozze quanto prima e non si lascerà fermare da niente e da nessuno, nemmeno dalle minacce di suo padre, che arriveranno molto presto.

La Promessa: Vera lascerà davvero la tenuta

Vera si è licenziata e ha rivelato a tutti di voler abbandonare la tenuta quanto prima. Per non lasciare in difficoltà i suoi colleghi, la ragazza ha promesso di rimanere sino a quando Petra non avrà trovato una sostituta per lei. Lope sta cercando in tutti i modi di convincerla a rimanere ma lei, infuriata e delusa per il suo comportamento – che tra l’altra l’ha messa in pericolo – non intende né ascoltarlo né perdonarlo. La ragazza sarà turbata dal ritorno inaspettato della madre. La Duchessa De Carril si presenterà di nuovo a La Promessa e scoprirà cosa è successo a sua figlia ma invece che approfittare della situazione per riportarla a casa, lascerà la giovane di stucco con un consiglio molto affettuoso.

Don Romulo sta per cedere, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa del 22 giugno 2025

Don Romulo è in arresto e il sergente Burdina lo tiene sotto torchio. Manuel e Jana si sono accorti che le sue condizioni sono molto critiche. La dura vita che sta trascorrendo in cella lo sta indebolendo nello spirito e nell’animo e i due ragazzi vorrebbero fare al più presto qualcosa per lui. Ma non sarà facile riuscire a trovare delle prove che scagionino lui e non mettano nei guai Manuel, che ha incontrato Gregorio poche ore prime del suo assassinio e che è stato in cima alla lista dei sospettati per diverso tempo, prima che Romulo prendesse il suo posto. Cosa succederà al nostro amato maggiordomo?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.