La Promessa Anticipazioni 23 giugno 2025: Catalina stupita da un inaspettato sostegno

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 23 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Catalina riceverà un inaspettato sostegno, che l'aiuterà ad affrontare le difficili novità in arrivo.

La Promessa ci aspetta il 23 giugno 2025 con una nuova puntata in onda alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Catalina riceverà il sostegno inaspettato di una persona della sua famiglia. A prometterle di aiutarla e starle vicino sarà Manuel. Intanto Martina avrà un nuovo confronto con Ayala e Curro cercherà di darle conforto. La marchesina gli rivelerà di essere molto arrabbiata con lui perché non le ha rivelato che Jana è sua sorella ed è invece venuta a scoprirlo da Julia. La duchessa De Carril cercherà di capire cosa stia succedendo tra Vera e Lope, in lite profonda.

La Promessa Anticipazioni 23 giugno 2025: Catalina felice del sostegno di Manuel

Catalina rischia la rovina. La ragazza è stata costretta a confermare quanto rivelato da Pelayo, che ha deciso di confessare a tutti della gravidanza della marchesina e di dire di essere lui il padre, sebbene non lo sia. I due ragazzi, per evitare lo scandalo, dovranno sposarsi molto presto ma nessuno dei due sembra essere convinto. Il conte non è felice e la figlia di Don Alonso è in grande difficoltà. Per fortuna potrà contare sul sostegno del suo fratellino. Manuel la conforterà e le prometterà di esserci per lei e di aiutarla nelle difficoltà, come avrebbe fatto sicuramente anche Tomás. Per Catalina sarà un sollievo inaspettato.

La Promessa: Ayala e Martina di nuovo ai ferri corti

La data delle nozze tra Margarita e il conte è stata fissata ma la marchesa appare molto distante e in ansia. Ayala non sopporta l'atteggiamento della fidanzata e ha iniziato a essere sempre più nervoso. La sua ira finirà per riversarsi su Martina, che per lui è ancora una spina nel fianco. La ragazza diventerà ancora una volta oggetto delle ritorsioni del nobile e tra loro scoppierà una duro confronto. Margarita, avvertita dalla figlia, si rabbuierà e in lei si affolleranno nuovi dubbi sul matrimonio con Ignacio. Intanto la Duchessa de Carril indagherà sulla lite tra Lope e Vera.

Martina delusa da Curro, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Martina sarà molto infastidita dalla nuova lite con Ayala ma stavolta, lo vedremo, sua madre non starà a guardare e prenderà delle decisioni che sconvolgeranno tutti. Intanto la giovane marchesina troverà conforto in Curro. Il baronetto cercherà di farle tornare il sorriso ma i due finiranno per discutere a causa di un argomento spinoso, mal digerito dalla ragazza. Martina accuserà il giovane di averle preferito Julia e di aver voluto confessare prima a lei che Jana è sua sorella. La figlia di Fernando si sentirà messa da parte e penserà che Curro abbia degli interessi per la nuova arrivata, tali da fargli dimenticare la loro promessa d’amore. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo presto e vi anticipiamo che per Martina, a prescindere dalla risposta a questa domanda, arriveranno tempi molto difficili.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.