La Promessa Anticipazioni 24 giugno 2025: Don Alonso passa alle minacce ed è pronto a ripudiare Manuel!

Nella puntata de La Promessa in onda il 24 giugno 2025 su Rete4 Don Alonso minaccia Manuel di ripudiare Manuel se non lascerà Jana ma... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Manuel e Don Alonso saranno alla resa dei conti e il marchese passerà alle minacce. Nella puntata de La Promessa in onda il 24 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Alonso dovrà usare le maniere forti per impedire al figlio di continuare a insistere per vivere insieme a Jana. Il nobile minaccerà il figlio di ripudiarlo se proseguirà nella sua relazione con la cameriera ma il giovane non lo sarà nemmeno ad ascoltare e si dirà pronto a rinunciare al suo titolo. Martina accuserà Curro di non averle confessato la verità su sua sorella e di aver preferito confidarlo a Julia mentre Jana dovrà sostenere le critiche di Petra, che l’additerà come una donnaccia.

La Promessa Anticipazioni 24 giugno 2025: Don Alonso minaccia Manuel di ripudiarlo

Manuel ha un unico sogno: vivere felice con Jana. La sua relazione con la cameriera non può essere accettata dalla sua famiglia, che lo vorrebbe risposato con una donna di alto lignaggio e non con una popolana. I Lujàn temono lo scandalo e stavolta a mettersi contro questo amore non è solo Cruz. Anche Don Alonso è una furia e sarà lui a usare le maniere forti contro suo figlio. Il giovane minaccerà il ragazzo di ripudiarlo ma Manuel non si lascerà spaventare e dirà al padre di essere pronto a rinunciare al suo titolo pur di non perdere l’amore con la sua fidanzata. Il nobile dovrà trovare un altro modo per frenare le assurde idee del suo erede.

Martina furiosa contro Curro, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Martina ha scoperto da Julia che Jana è la sorella di Curro. Il fatto di non averlo saputo dal suo innamorato è stato uno shock e per la marchesina arriverà il momento di chiarire le cose con il baronetto. La ragazza lo accuserà di aver preferito Julia a lei e di aver deciso di essere sincero con la nuova arrivata invece che confidarsi con la persona che lui dice di amare. Martina chiederà a Curro di darle immediate spiegazioni in merito ma domanderà anche se la notizia su Jana sia vera oppure no e vorrà saperne di più… e subito!

La Promessa Anticipazioni: Jana insultata da Petra

La relazione tra Jana e Manuel è ormai alla luce del sole; tutti alla tenuta sanno di loro ma sono stati avvertiti dalla marchesa anzi minacciati da lei, affinché tengano la bocca chiusa. Questa notizia non deve uscire dalle loro terre, pena un grande scandalo. Petra non si lascerà sfuggire l’occasione di insultare la cameriera, additandola come una donnaccia e sostenendo che lei sia l’amante del marchese da tempo e che sia persino coinvolta nella faccenda della povera Jimena. Per Jana non sarà facile sopportare queste terribili accuse e la situazione generale che si è creata intorno a lei, comincerà a pesarle e non poco.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.