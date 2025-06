La Promessa Anticipazioni 28 giugno 2025: Pelayo confessa, spera che Catalina perda il bambino!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Pelayo fa una confessione scottante mentre Cruz affronterà Jana e le rivelerà che Manuel è pronto a rinunciare a ogni cosa per lei. Per la ragazza sarà uno shock.

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Pelayo farà una confessione molto scottante. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il conte continuerà a dire a Don Ricardo di non essere per nulla contento dell’arrivo del figlio di Catalina e di sperare che la ragazza perda il bambino. Sarà una dichiarazione molto forte che comincerà a delineare un futuro molto poco romantico per la giovane marchesina. Dietro consiglio di Petra, Cruz confesserà a Jana che suo figlio ha deciso di rinunciare al suo titolo per lei. La giovane non sopporterà che il suo compagno abbia deciso per loro senza prima consultarla e deciderà di affrontarlo. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

La Promessa Anticipazioni: Manuel è pronto a rinunciare al suo titolo per amore di Jana

Don Alonso ha minacciato Manuel e lo ha spinto a rivedere le sue ultime decisioni, pena il ripudio. Il ragazzo non si è lasciato spaventare dal padre e anzi ha affrontato con forza questa sua decisione, rivelandogli di essere prontissimo a rinunciare al suo titolo. Il marchesino ha confermato che l’unica cosa che desidera è stare con Jana, la donna che ama e per cui è pronto a fare il sacrificio più grande della sua vita. Rinunciare a tutto significherebbe anche abbandonare per sempre la sua famiglia e lui sarebbe disposto a farlo.

La Promessa Anticipazioni: Cruz rivela a Jana che Manuel rinuncerebbe al suo titolo per lei

Cruz si è infuriata davanti all’ostinazione di Manuel. Il ragazzo ha dichiarato di essere pronto a rinunciare al suo titolo e per la marchesa è inaccettabile. Petra spingerà Cruz a parlare con Jana e a rivelarle che il suo compagno ha deciso di fare un sacrificio per lei. La marchesa raggiungerà la cameriera e, come consigliato dalla governante, le racconterà ogni cosa. Jana rimarrà senza parole, delusa dal fatto che il suo compagno, prima di prendere questa decisione, non abbia deciso di parlarne prima con lei. Infuriata, si dirigerà da lui per chiarire una volta per tutto quello che è successo.

Pelayo confessa una dura verità, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Pelayo ha rivelato a Don Ricardo di non essere per nulla felice della gravidanza di Catalina. Il conte ha finto di essere il padre del bambino in arrivo e questo per proteggere la ragazza dallo scandalo e dall’ira della sua famiglia. Il nobile però comincerà a sentire il peso di queste decisioni e si lascerà andare a una confessione molto dura. Il ragazzo dirà al maggiordomo di sperare che Catalina perda il bambino; così facendo lui si libererà da questa responsabilità che si è assegnato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 22 al 28 giugno 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.