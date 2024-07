La Promessa Anticipazioni 21 luglio 2024: Jana riabbraccia Ramona mentre Catalina è in pericolo. Pelayo mente!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 21 luglio 2024. Nell’episodio della Soap vedremo che Jana sarà felice del ritorno di Ramona ma si accorgerà che qualcosa non va in lei. Catalina si troverà presto nei guai. Pelayo nasconde un sordido segreto.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 21 luglio 2024 alle ore 15.30, Jana sarà molto contenta di riabbracciare Ramona mentre per Catalina saranno in arrivo dei guai molto seri. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la nostra amata cameriera sarà sollevata dal ritorno a casa dell’amica della madre ma le cose non andranno come da lei sperato. Né lei né Curro, che andrà a trovarla, riusciranno ad avere ulteriori notizie su Dolores e sul loro passato ma otterranno solo altri punti interrogativi da risolvere. Intanto Catalina continuerà con il business delle marmellate e lei e Pelayo si faranno sempre più vicini. Peccato però che il giovane conte nasconda qualcosa, che potrebbe mettere in serio pericolo la marchesina. Manuel si stupirà di quanto velocemente Jimena si stia riprendendo e rimarrà senza parole quando la moglie gli proporrà un viaggio. Il marchese presto si troverà ad affrontare l’alleanza tra la sua consorte e sua madre, che vorranno avere il totale controllo sulle sue decisioni.

La Promessa Anticipazioni: Jana riabbraccia Ramona ma…

Il giallo sulla scomparsa di Ramona si è finalmente concluso. Jana potrà riabbracciare l’amica di sua madre e per lei sarà un grande sollievo. Il ritorno a casa della donna non risolverà però tutti i problemi della cameriera e di suo fratello. Curro si renderà conto che qualcosa non va nell’ex collega della sua mamma e non riuscirà a ottenere alcuna risposta da lei. Anzi il giovane conte sarà attanagliato da altri punti di domanda, che gli renderanno le cose ancora più difficili. Toccherà a Jana capire cosa possa essere successo alla povera Ramona, evidentemente provata dagli ultimi eventi di cui è stata protagonista.

Anticipazioni La Promessa: Catalina nei guai. Pelayo mente!

Catalina ha salvato Margarita dalla rovina e ha scatenato l’ira di Cruz. Scopriremo che la marchesa ha deciso di farla pagare alla sua figliastra e non solo per le ultime azioni che ha compiuto contro di lei. La marchesa e la figlia di Don Alonso hanno un conto in sospeso da tempo e stavolta la perfida Cruz avrà un alleato molto pericoloso: Pelayo. Verremo infatti a conoscenza che il giovane, che si farà sempre più vicino a Catalina, grazie al business delle marmellate, è in combutta con la malefica signora de La Promessa. La donna ha infatti stretto un accordo con il conte, che dovrà sposare la gemella di Tomas e allontanarla dalla casa di suo padre. Il conte di Añil è quindi un bugiardo e un approfittatore e la nostra marchesina potrebbe presto ritrovarsi in una brutta situazione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel sconvolto da Jimena

Jimena lo ha fatto davvero. La ragazza, aiutata da Abel, ha messo in scena il suo aborto ma ha anche scatenato i sospetti di Cruz e Jana, stupite dal fatto che la giovane non abbia mostrato alcun tipo di preoccupazione dopo aver perso suo figlio. La marchesa ha deciso di tenere d’occhio la nuora ma tornerà a collaborare con lei quando suo figlio Manuel tornerà a essere insofferente e non voler più continuare a fingere di tenere a sua moglie. Il giovane marchese non sopporterà più di stare vicino alla consorte nonostante non la ami e inizierà a voler riconquistare la sua libertà. A spingerlo ad allontanarsi da Jimena non sarà solo la perdita di suo figlio ma anche lo strano comportamento della giovane marchesina. Il Lujàn si stupirà della rapida guarigione della sua mogliettina e non gli piacerà il suo atteggiamento noncurante e irrispettoso. Non capirà infatti come possa pensare a fare un viaggio dopo quanto accaduto alla loro famiglia e inizierà a temere che la giovane sia una bugiarda. Ma capirà di essere stato ingannato per tutto questo tempo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.