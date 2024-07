La Promessa Anticipazioni 23 luglio 2024: Feliciano contro Petra. Teresa non si tocca!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 23 luglio 2024. Nell’episodio della Soap vedremo Feliciano intimare a Petra di stare lontana da Teresa mentre Don Alonso si congratulerà con Catalina e Pelayo, sempre più vicini, per il successo del business delle confetture.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 23 luglio 2024, alle ore 15.45, Feliciano se la prenderà con Petra. Il ragazzo, stanco delle intromissioni della sorella nella sua vita ma soprattutto non più disposto a seguire i suoi ordini, le intimerà di non provare mai più a minacciare Teresa e le imporrà di stare lontano dalla cameriera. La domestica non la prenderà per nulla bene questo nuovo atteggiamento del ragazzo ma lui sarà talmente tanto sulle sue posizioni che non si lascerà intimorire dalle parole della sorella (in realtà sua madre). Pelayo consegnerà a Catalina una grossa somma di denaro e le dirà che si tratta del guadagno della vendita delle confetture da parte dell’hotel di Madrid. Mauro sarà sempre più sotto pressione a causa degli insegnamenti di Don Romulo, molto esigente con lui mentre Don Alonso, venuto a scoprire dei successi del business delle marmellate, si congratulerà con sua figlia e con il suo collega. Abel farà notare a Jana che la situazione di Ramona è più complicata di quanto credesse mentre Cruz e Jimena, dopo un duro scontro con il marchese, fingeranno di capire le necessità di Manuel, che vuole riprendere a volare. In realtà entrambe hanno in mente di fermarlo e di impedirgli di prendere il suo aereo.

La Promessa Anticipazioni: Feliciano rimette Petra al suo posto

Petra vuole avere il controllo sulla vita di Feliciano e l’idea che il ragazzo possa fare amicizia o peggio innamorarsi di qualcuno che lavora alla tenuta, è qualcosa che lei vuole evitare a ogni costo. Peccato che suo fratello… ehm suo figlio, abbia già cominciato a provare dei sentimenti per Teresa e che la ragazza ricambi. I due si stanno avvicinando sempre di più e questo ha infastidito la cameriera, che ha minacciato la giovane domestica. Feliciano ne verrà al corrente e furioso come non mai deciderà di affrontare la sorella/madre e le intimerà di stare al suo posto, non provando mai più ad aggredire la sua amata collega. Petra non riuscirà a sopportare di aver perso la sua autorità ma non mollerà la presa così facilmente.

Anticipazioni La Promessa: Il business delle confetture è un successo!

Cruz e Pelayo sono alleati contro Catalina e purtroppo la marchesina non ne è al corrente. La ragazza si fida del conte e ogni giorno rafforza il suo rapporto con lui. La marchesa attende con ansia il momento in cui potrà liberarsi dell’odiosa figliastra e non prenderà bene quando Don Alonso loderà la ragazza per il grande successo che sta ottenendo il business delle confetture. Il marchese verrà infatti informato del cospicuo gruzzolo che Pelayo consegnerà a Catalina, dicendole che si tratta del guadagno della vendita dei loro prodotti, all’interno del noto hotel di Madrid con cui hanno stretto accordi. Abel riferirà a Jana di essere molto preoccupato per la salute mentale di Ramona.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel vuole tornare a volare ma Jimena e Cruz si oppongono

Manuel ha comunicato a Don Alonso la sua decisione di tornare a volare. Il marchese spera di far ragionare suo figlio e di fargli cambiare idea mentre Cruz e Jimena sono pronte a escogitare qualche piano per fermarlo. Le due, dopo una brutta discussione con Alonso, fingeranno di capire l’insofferenza di Manuel ma poi cercheranno di pensare a qualcosa che possa impedire al ragazzo di riprendere il suo aereo. Intanto Mauro si sentirà sempre più sottopressione. Don Romulo sarà molto esigente con lui e le lezioni per diventare maggiordomo saranno sempre più pesanti e impegnative.

