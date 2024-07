La Promessa Anticipazioni 24 luglio 2024: Abel e Jana fidanzati!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 24 luglio 2024. Nell'episodio della Soap Jana rivelerà a Manuel di voler voltare pagina con Abel mentre il marchese avrà un durissimo scontro con sua moglie Jimena.

Nella puntata de La Promessa in onda il 24 luglio 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Abel rivelerà a Salvador e a Lope di aver chiesto a Jana di diventare la sua fidanzata e di attendere trepidante una sua risposta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che mentre il dottore spererà di avere una risposta affermativa dalla cameriera, lei confermerà a Manuel di aver voltato pagina e di aver deciso di cominciare una vita insieme al dottore. Il marchese sarà sconvolto da questa notizia ma soprattutto sarà furioso contro Jimena quando scoprirà che a scatenare la Guardia Civile contro di lui è stata proprio sua moglie, per impedirgli di riprendere a volare. Tra i due ci sarà un grosso litigio. Intanto Pia parlerà con Romulo e scoprirà che il maggiordomo sta istruendo Mauro in modo così tanto esigenze, nell’eventualità che il ragazzo debba prendere il suo posto. Romulo confesserà alla governante di non sentirsi molto in forma e di aver paura di dover lasciare il lavoro molto prima del previsto. In cucina arriverà una lettera inaspettata e Candela riuscirà a distrarsi dai pensieri martellanti su Don Carlos mentre Cruz deciderà di dare una festa in maschera e Don Alonso le darà il suo consenso mentre tra Petra e Feliciano continuerà a esserci molta freddezza.

La Promessa Anticipazioni: Abel e Jana si fidanzano!

La vita di Jana sta per cambiare e proprio nel momento peggiore per Manuel. Abel confiderà a Salvador e Lope di aver chiesto alla cameriera di diventare la sua fidanzata e di aspettare con trepidazione la sua risposta. Mentre il medico sarà in attesa, la cameriera confermerà a Manuel di aver già preso la sua decisione e di aver scelto di stare insieme al medico, che negli ultimi mesi le ha rapito il cuore. Per il marchese sarà una brutta sorpresa, che contribuirà a metterlo di malumore. Il ragazzo scoprirà che la Guardia Civile lo tiene d’occhio e gli impedisce di riprendere a volare ma quello che lo farà più infuriare sarà la scoperta dell’identità della persona che lo ha denunciato alle autorità.

Anticipazioni La Promessa: Manuel furioso contro Jimena

Manuel scoprirà da Margarita che a chiamare la Guardia Civile e ad avvertirla delle sue intenzioni, è stata Jimena. Il ragazzo sarà sconvolto dal comportamento della moglie, sempre più assurdo e fastidioso. Il marchese deciderà di affrontarla faccia a faccia e di chiarire una volta per tutte cosa abbia in mente. La giovane prima negherà qualsiasi tipo di coinvolgimento poi, messa alle strette, gli rivelerà di avergli voluto tarpare le ali per impedirgli di allontanarsi da lei ancora di più. Candela invece sarà ancora turbata dalla partenza di Don Carlos ma una lettera le permetterà di distrarsi da questo fastidioso pensiero.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia scopre le vere intenzioni di Romulo

Pia ha preso sul serio le parole di Mauro e ha deciso di scoprire come mai Don Romulo sia così esigente con Mauro. La governante chiederà al maggiordomo spiegazioni in merito al suo comportamento e lui le rivelerà di voler istruire per bene l’attendente, in modo che possa sostituirlo qualora i suoi acciacchi e i suoi malesseri peggiorino e lo costringano a lasciare il suo lavoro prima del tempo. Intanto Cruz deciderà di organizzare una festa in maschera e otterrà il permesso da parte di Don Alonso. Pronta a rendere la serata memorabile, la marchesa darà precise istruzioni ai domestici. Intanto dopo il loro scontro, Petra e Feliciano si tratteranno con freddezza e non ci saranno segni di riappacificazione.

