La Promessa Anticipazioni 27 luglio 2024: Jana è infelice. Cambierà idea sul suo fidanzamento con Abel?

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 27 luglio 2024. Nell'episodio della Soap Jana non sarà per nulla felice del suo fidanzamento con Abel e Maria la spronerà a riflettere sulle sue ultime scelte. Catalina invece scoprirà che a rubarle il denaro è stata Cruz.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 27 luglio 2024, alle ore 15.30, Jana non sarà per nulla felice del suo fidanzamento con Abel. Mentre il dottore sprizzerà gioia da ogni poro, la cameriera non riuscirà a godersi questo momento. A farle capire che forse non ha preso la decisione giusta sarà Maria, che la invoglierà a interrogarsi sui suoi veri sentimenti per il medico. Intanto Margarita sarà sì in difficoltà con la gestione delle quote della tenuta e nel mirino dei biechi piani di Don Lorenzo ma non perderà il suo smalto e farà di tutto per rimanere una spina nel fianco per Cruz e per mettere zizzania tra Manuel e Jimena. Simona riceverà una lettera da suo figlio Antonio e stavolta la missiva sarà vera e non scritta da Don Carlos. La cuoca si confiderà con Candela, l’unica che potrà capirla. Manuel rivelerà a Jana della sua discussione con Cruz riguardo Ramona e tra i due scoppierà un piccolo litigio mentre Catalina scoprirà che a rubare i suoi soldi è stata la matrigna.

La Promessa Anticipazioni: Jana cambia idea sul suo fidanzamento con Abel?

Abel e Jana sono fidanzati. La cameriera ha detto sì al medico e i due sono pronti a cominciare insieme una nuova vita. Alla tenuta nessuno, tranne Manuel e Martina, sa della loro relazione e per il momento la bionda vuole mantenere il riserbo. Il dottore ha accettato di mantenere il riserbo ed è talmente tanto felice di questa grande novità, che non riuscirà ad accorgersi del malumore che pervade la sua compagna. A rendersi conto che Jana ha qualcosa che non va sarà Maria, che spingerà l’amica a riflettere sulle sue ultime scelte. La giovane la spronerà a chiedersi se davvero sia felice di stare accanto ad Abel e se lo ami veramente. Quale sarà la risposta di Jana? Cambierà idea sul suo futuro?

Anticipazioni La Promessa: Simona sconvolta dall’arrivo di una lettera

A La Promessa verrà consegnata una lettera inaspettata, indirizzata a Simona. La donna scoprirà che a scriverle è suo figlio Antonio e stavolta la missiva sarà vera, non una di quelle false scritte da Don Carlos. La cuoca sarà sconvolta e potrà confidarsi solo con Candela, l’unica in grado di capirla e di darle il sostegno di cui ha bisogno. Intanto Manuel rivelerà a Jana di aver parlato con Cruz della questione di Ramona e tra i due, complice la tensione provocata dal fidanzamento della cameriera, finiranno per litigare.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina scopre che a rubare i soldi è stata Cruz

Catalina è stata rapinata, di nuovo. La marchesina si è resa conto che i soldi ricavati dalla vendita delle confetture sono spariti e nella sua testa si è fatta largo l’idea che a rubare tutto fosse stata la marchesa. E in effetti le cose sono andate esattamente come pensava. La marchesina scoprirà che la sua matrigna ha usato il denaro per pagare la sua festa in maschera. La ragazza sarò furiosa. Ancora una volta è stata truffata dalla malefica moglie di suo padre, senza che lei possa fare nulla. Intanto Margarita continuerà ad avere problemi con la gestione delle quote della tenuta e questo farà sì che Don Lorenzo possa affilare le unghie. Ma la vedova di Don Fernando non si lascerà scoraggiare e proseguirà a punzecchiare Cruz e a mettere zizzania tra Manuel e Jimena.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.