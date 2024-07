La Promessa Anticipazioni 22 luglio 2024: Cruz e Pelayo alleati contro Catalina mentre Petra minaccia Teresa

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 22 luglio 2024 Cruz intimerà a Pelayo di rispettare il loro patto mentre Petra se la prenderà con Teresa a causa del suo rapporto, diventato molto stretto, con Feliciano. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 22 luglio 2024, alle ore 15.45, Cruz e Pelayo riparleranno del loro accordo su Catalina. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa redarguirà il conte e lo spingerà a onorare il loro patto. Il ragazzo dovrà presto conquistare Catalina e sposarla, in modo da allontanarla dalla tenuta. La marchesina sarà in grande pericolo. Intanto Petra se la prenderà con Teresa e le intimerà di stare lontana da Feliciano. Jana rivelerà a Curro dove è stata trovata Ramona e continuerà a pensare che la donna abbia dei problemi di salute mentale. Candela si sentirà molto giù per la storia di Don Carlos ma Simona le offrirà il suo aiuto per dimenticare quanto successo. Lorenzo, Margarita, Cruz e Alonso firmeranno il contratto definitivo e la vedova di Don Fernando entrerà ufficialmente in possesso delle quote de La Promessa, vinte a poker. Manuel confiderà a Martina, ancora molto giù per gli ultimi avvenimenti, di essersi allontanato da Jimena e di non poter più salvare il loro matrimonio mentre Mauro, impegnato nello studio dell’abbinamento dei vini al cibo, confesserà a Pia di pensare che Don Romulo voglia lasciare il suo lavoro.

La Promessa Anticipazioni: Cruz e Pelayo alleati. Catalina è in pericolo!

Pelayo mente, ormai è chiaro. Il ragazzo sta nascondendo molti segreti a Catalina e la marchesina è in grande pericolo. Il conte ha stretto un accordo con Cruz, decisa a liberarsi della sua figliastra, che le ha da sempre messo i bastoni tra le ruote e che ricorda un po’ troppo sua madre. La marchesa non può più aspettare che il suo alleato faccia le sue mosse e gli intimerà di velocizzare le cose. Pelayo dovrà corteggiare con più convinzione la figlia di Don Alonso, facendola innamorare e facendole accettare una proposta di matrimonio, che la porterebbe lontano dalla tenuta per sempre. Le intenzioni di Cruz saranno sempre più chiare e la sua vendetta più atroce che mai. Ma riuscirà il giovane nobile a portare a termine quanto richiesto e quanto pattuito?

Anticipazioni La Promessa: Margarita firma il nuovo contratto

Catalina ha salvato Margarita dalla rovina e ha scatenato l’ira di Cruz, che ora la vuole fuori dai piedi il più in fretta possibile. La marchesa non potrà però evitare che sua cognata metta le mani sulle quote della tenuta che ha vinto a poker. Cruz, Margarita, Don Lorenzo e Don Alonso si troveranno a firmare le carte stavolta redatte senza alcuna sorpresa e a sancire ufficialmente la cessione di una parte della tenuta alla vedova di Don Fernando. Intanto Manuel confiderà a Martina di sentirsi sempre più lontano da Jimena, di cui non apprezza il comportamento. La cugina gli offrirà il suo sostegno e pure lei gli confiderà si sentirsi ancora molto triste e sconsolata. Candela ripenserà a quanto successo con Don Carlos e le dispiacerà di non essere partita con lui. Simona correrà in suo soccorso e la spronerà a non abbattersi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Petra se la prende con Teresa

Mauro continuerà a seguire le lezioni per diventare maggiordomo e dopo aver cominciato a imparare i giusti abbinamenti tra vino e cibo, riferirà a Pia di avere alcuni sospetti su Don Romulo. Il ragazzo confesserà alla governante di temere che Romulo voglia lasciare la tenuta e il suo lavoro. Sarà davvero così? Intanto Jana rivelerà a Curro che Ramona è stata trovata in una grotta nel bosco. La ragazza continuerà a credere che l’amica di sua madre abbia qualcosa che non va e che la sua salute mentale, in seguito agli ultimi eventi, sia stata compromessa. Alonso intanto rivelerà a Cruz che Manuel ha intenzione di tornare a volare e la marchesa sarà pronta a correre ai ripari. Teresa e Feliciano invece si avvicineranno sempre più e sarà ormai chiaro che i due ragazzi provano dell’affetto reciproco. Questo farà infuriare Petra che intimerà alla cameriera di stare molto lontana da suo fratello, altrimenti se la dovrà vedere con lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.