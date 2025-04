La Promessa Anticipazioni 24 aprile 2025: Petra delusa da Teresa mentre Salvador rivela a Maria tutta la verità

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata de La Promessa in onda il 24 aprile 2025 su Rete4. Nell'episodio vedremo che Petra non prenderà bene la notizia che Teresa si sia sposata e accoglierà la cameriera con freddezza. Intanto Salvador rivelerà a Maria della proposta di lavoro che ha ricevuto.

La puntata de La Promessa in onda il 24 aprile 2025 alle ore 19.35 su Rete4, sarà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Petra sarà molto delusa da Teresa. La cameriera farà ritorno a La Promessa con una sorpresa. Rivelerà a tutti di essersi sposata in gran segreto. Per la governante sarà un vero e proprio tradimento; penserà che la giovane abbia dimenticato totalmente suo figlio. Intanto Cruz spiegherà a Don Alonso le sue intenzioni. La marchesa confesserà al marito di non voler avere nulla a che fare con lui e che il loro matrimonio sarà ormai solo di facciata. Don Alonso cercherà di avere spiegazioni da parte della moglie ma otterrà solo il silenzio. Salvador dirà a Maria dell’importante proposta di lavoro come primo valletto presso un’altra facoltosa famiglia. Il giovane dovrà lasciare molto presto la Promessa qualora accettasse questo nuovo impiego. Martina tornerà dalla merenda e rivelerà solo a Maria di come si sia sentita fuori posto durante la serata. Manuel e Don Romulo invece si occuperanno di Pia mentre Catalina arriverà a casa insieme a Pelayo.

La Promessa Anticipazioni 24 aprile 2025: Petra delusa da Teresa

Alla tenuta è tornata Teresa. La ragazza si è presentata alla porta della villa di Don Alonso e Cruz insieme a suo marito. La cameriera rivelerà di essersi sposata senza dire niente a nessuno e che il suo nuovo compagno è un suo vecchio amico d’infanzia, che ha incontrato quando ha fatto ritorno nel suo paese d’origine. Per la governante sarà una sgradita sorpresa; sarà molto delusa da lei e dal fatto che si sia sposata, dimenticando Feliciano per sempre. Intanto Martina tornerà dalla merenda e rivelerà a Maria che la serata è stata tremenda e che tutti l’hanno trattata con finta gentilezza.

La Promessa: Cruz determinata a stare lontano da Don Alonso

Cruz è spietata; la marchesa ha deciso di chiudere ogni rapporto con Don Alonso, vendicandosi così del tradimento subito dal marito. Il marchese cercherà di capire che cosa sia successo e cosa abbia spinto la moglie a prendere questa decisione, ma la nobile non gli darà nessuna risposta in merito e gli confermerà che il loro matrimonio da ora in poi sarà solo di facciata. Intanto Manuel e Don Romulo si occuperanno di Pia. I due giureranno di proteggerla e di tenerla al sicuro nell’ex capanna di Ramona.

Salvador, pronto ad andarsene? Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Maria e Salvador hanno finalmente avuto il tempo di confrontarsi e di rivelarsi tutti i loro dubbi riguardo al matrimonio. I due ragazzi non sono più convinti di voler convolare a nozze. Salvador tentenna a causa di una proposta di lavoro che gli è arrivata da un’altra nobile famiglia, che lo vorrebbe assumere come primo valletto. L’occasione è molto allettante e il domestico è sinceramente attratto dalla prospettiva di poter fare carriera, visto che alla promessa si è giocato ogni tipo di possibilità. Maria accoglierà questa notizia con un certo timore. Dovrà rinunciare per sempre al suo innamorato? Intanto Catalina arriverà alla tenuta insieme a Pelayo ma suo padre, Cruz e Don Lorenzo, nel vederla insieme al conte, non ne saranno per nulla contenti.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.