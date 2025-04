La Promessa Anticipazioni 27 aprile 2025: Jana e Maria in ansia per il loro futuro

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 27 aprile 2025 su Rete4 Jana e Maria in ansia. Il loro futuro amoroso è incerto. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La Promessa ci dà appuntamento per il 27 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Jana sarà molto turbata dalle parole di Don Romulo, che la metterà in guardia e le dirà di stare molto attenta con la sua relazione con Manuel. Il maggiordomo avrà paura che la cameriera finisca nei guai e non vorrà assolutamente che questo accada. Maria festeggerà insieme a Lope il nuovo lavoro di Salvador e sarà pronta a salutare il suo amato in partenza per la casa dei conti De Matesanz. La ragazza sarà perfettamente consapevole che la partenza del suo amato potrebbe significare la fine della loro relazione. Jana e Maria si confideranno l’un l’altra i propri turbamenti e troveranno conforto grazie alla loro grande amicizia. Intanto tra Cruz e Don Lorenzo continuerà a esserci una grande freddezza. Tra di loro sarà davvero tutto finito?

La Promessa Anticipazioni 27 aprile 2025: Maria saluta Salvador

Salvador lascerà la tenuta molto presto. Il ragazzo ha accettato di iniziare un nuovo lavoro come primo valletto nella casa del conte De Matesanz e non ha potuto rifiutare questa grande offerta. Il giovane sa che abbandonando la Promessa, abbandonerà anche Maria ma la sua innamorata non ha voluto ostacolarlo in nessun modo e lo ha spronato a seguire la sua strada e a essere felice. La Fernandez insieme a Lope festeggeranno questa grande opportunità per il loro amato collega ma nella ragazza si farà largo una grande tristezza. Per lei tutto cambierà e probabilmente non vedrà più il suo fidanzato. Possibile che il loro amore sia al capolinea?

Jana preoccupata per le parole di Don Romolo nella puntata de La Promessa

Maria troverà conforto tra le braccia della sua amica Jana, che le starà vicino in questo momento difficile per la sua vita e Maria farà altrettanto nei confronti della bella cameriera innamorata di Manuel. La sorella di Curro sarà molto preoccupata a causa delle parole di Don Romulo. Il maggiordomo la metterà in guardia dalla sua relazione proibita, spaventato che che Cruz e Don Alonso, venendolao a scoprire, possono farle del male. La giovane spererà di sposare presto il suo amato e spererà anche di riuscire a eludere questo terribile pericolo. Sarà proprio questo turbamento che Jana confiderà alla Fernandez e le due amiche si faranno forza a vicenda.

La Promessa: Cruz tiene lontano Don Alonso

Cruz è spietata e stavolta non ha nessuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi nemmeno se suo marito la pregherà di perdonarlo. La marchesa non può sopportare che il suo consorte l’abbia tradita e ha quindi deciso di dargli una sonora lezione. La nobile ha rivelato ad Alonso di non avere più intenzione di credere nella loro unione e di voler considerare, da ora in poi, il loro matrimonio solo una facciata. Il marchese vorrebbe maggiori spiegazioni ma sua moglie si è chiusa nel suo mutismo e non intende minimamente dargli corda. La freddezza tra i due sarà talmente evidente da mettere in agitazione tutta la loro famiglia. Possibile che sia davvero finita?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 aprile 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.