La Promessa Anticipazioni 26 aprile 2025: Salvador lascerà presto la tenuta. Addio per sempre a Maria?

Scopriamo le anticipazioni e le trame della puntata de La Promessa in onda il 26 aprile 2025 su Rete4. Nell'episodio vedremo che Salvador sarà pronto ad accettare la nuova proposta di lavoro e a lasciare la tenuta. Con Maria sarà un addio? Intanto Cruz vorrà Teresa come sua cameriera personale.

Salvador prenderà la sua decisione. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 26 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, il cameriere accetterà la proposta di lavoro come primo valletto nella casa del conte De Matesanz. Il giovane sarà perfettamente conscio del fatto che una volta che sarà lontano dalla tenuta, lui e Maria non si vedranno per diverso tempo e la loro relazione potrebbe subirne le conseguenze. Cruz farà una richiesta specifica: vorrà Teresa come sua nuova cameriera personale. Intanto Catalina e Pelayo continueranno ad aggirarsi per la tenuta e si presenteranno a braccetto alla cena di famiglia. Don Lorenzo e Ayala picchieranno duro contro il conte mentre Manuel, Curro e Martina saranno i soli contenti di rivedere il ragazzo e ad accoglierlo con calore. Catalina si infurierà e difenderà a spada tratta il suo innamorato pretendendo rispetto per lui. Don Alonso sarà costretto a intervenire prima che la cena diventi un disastro. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà nell'episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 26 aprile 2025: Salvador pronto a lasciare la tenuta

Salvador ha confessato a Maria di aver ricevuto una nuova proposta di lavoro molto allettante. Gli è stato offerto il posto di primo valletto nella casa del conte De Matesanz e per lui è una grandissima occasione per fare carriera. Il cameriere ha infatti perso ogni speranza di poter avere questo tipo di avanzamento nella tenuta di Cruz e Don Alonso; si è infatti giocato ogni occasione. Maria, sebbene spaventata dal perdere il suo innamorato, lo spronerà ad accettare e costruirsi un nuovo futuro, grazie al quale un giorno potranno finalmente sposarsi. Salvador accetterà quindi di lasciare la tenuta e presto saluterà tutti i suoi amici, felici per questo suo nuovo traguardo, ma anche tristi di dovergli dire addio, forse per sempre.

La Promessa: Cruz vuole Teresa come sua cameriera personale

Teresa è tornata alla tenuta e Petra è molto delusa dall’ex nuora che si è sposata senza dire niente e ha dimostrato di aver dimenticato del tutto Feliciano. La ragazza ha chiesto di poter avere un nuovo posto di lavoro e Don Romulo le ha assicurato di averne uno per lei, ma di non poter assumere suo marito. Teresa riceverà una grande opportunità. Cruz ordinerà che lei diventi la sua cameriera personale. La marchesa vorrà lei e solo lei al posto di Petra. La giovane dovrà decidere se accettare ma prima di tutto dovrà sistemare il suo consorte senza il quale non vorrà rimanere a La Promessa. Vi riveliamo che Teresa nasconde un segreto, che riguarda proprio questo strano matrimonio di cui nessuno sapeva niente.

Catalina difende Pelayo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina è tornata a La Promessa insieme a Pelayo e i due non hanno ricevuto una grande accoglienza. Don Lorenzo, Cruz e persino Ayala non sono stati felici del fatto che la ragazza si sia riappacificata con il conte. La marchesina sarà però determinata a far funzionare le cose con il suo amato e lo difenderà a spada tratta quando la sua famiglia lo punzecchierà durante una cena. I soli ad accogliere con calore Pelayo saranno Manuel, Curro e Martina mentre Don Alonso dovrà intervenire per sedare gli animi e per evitare che la serata diventi un vero e proprio disastro. Catalina riuscirà a convincere tutti che questa volta le cose funzioneranno e che finalmente sarà felice?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.