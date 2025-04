La Promessa Anticipazioni 25 aprile 2025: Catalina e Pelayo di nuovo alla tenuta ma devono lottare per il loro amore

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata de La Promessa in onda il 25 aprile 2025 su Rete4. Nell'episodio vedremo che Catalina lotterà per il suo amore per Pelayo mentre Teresa chiederà a Don Romulo un lavoro per lei e suo marito ma il maggiordomo non potrà aiutare entrambi.

Catalina e Pelayo sono tornati a casa e per Cruz, Don Lorenzo e Don Alonso non è stata una bella sorpresa. Nella puntata de La Promessa in onda il 25 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, vedremo la marchesina impegnata a raccontare a suo padre e alla sua matrigna, quello che è successo tra lei e il conte. Nonostante l’opposizione da parte della sua famiglia, la marchesina non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla nuova chance che ha con il suo innamorato. Intanto Martina confesserà a Margarita di aver perso un suo prezioso orecchino durante la merenda di beneficenza mentre Teresa chiederà a Don Romulo un posto di lavoro per sé e per suo marito. Il maggiordomo le dirà di avere un’occasione per lei ma di non poter assumere il suo consorte. Vera dovrà confrontarsi di nuovo con sua madre. La duchessa Amalia tornerà a La Promessa e cercherà ancora una volta di convincerla a tornare a casa con lei, promettendone di proteggerla da suo padre. La ragazza non sarà però più disposta a rinunciare alla sua libertà e alla sua indipendenza. Scopriamo insieme cosa succederà, nel dettaglio, nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 25 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto dell'episodio de La Promessa del 25 aprile 2025 e poi leggi le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rete4.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 25 aprile 2025

La Promessa Anticipazioni 25 aprile 2025: Catalina difende il suo amore per Pelayo

Catalina è riuscita a convincere Pelayo a tornare con lei alla tenuta. Il conte ha fatto resistenza sino alla fine, certo che la sua presenza a La Promessa non sarà mai e poi mai accettata. E in effetti capiterà proprio così. Catalina rivelerà a suo padre di avere deciso di dare un’altra chance al suo amore per il conte e di voler fare di tutto per far funzionare le cose, almeno questa volta. Cruz, Don Lorenzo e persino Don Alonso non saranno contenti di questa novità e cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. La marchesina non si lascerà però spaventare e con tutte le forze proteggerà il suo rapporto.

La Promessa: Teresa ha bisogno di un nuovo lavoro

Petra è delusa da Teresa. La cameriera è tornata alla tenuta con un marito e per la governante questo è il chiaro segnale che ha dimenticato Feliciano. La domestica farà di tutto per rendere impossibile la vita della giovane, che avrà bisogno di tutto l’aiuto da parte di Don Romulo. Teresa avrà necessità di un nuovo lavoro e chiederà al maggiordomo di aiutare lei e suo marito. Romulo le rivelerà di avere posto solo per lei, mentre per il suo consorte non ci sono opportunità e dovrà presto andarsene.

Vera vuole essere libera! Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Martina rivelerà a Margarita di aver perso un prezioso orecchino che lei le aveva prestato per la merenda di beneficenza. La ragazza sarà mortificata per avere perduto questo importante gioiello. Intanto, Vera gelerà sua madre un’altra volta. Quando la duchessa si ripresenterà alla tenuta, cercherà di convincere la figlia a tornare a casa con lei, promettendole di proteggerla dal padre. La cameriera però non sarà disposta a rinunciare alla sua libertà e alla sua indipendenza.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 aprile 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.